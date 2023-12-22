قلق قبل رأس السنة| متحور كورونا الجديد الأشد فتكاً وانتشارًا.. وهذا موقف مصر

متحور كورونا الجديد.. سادت مخاوف عديدة وقلق بين الجميع، عقب انتشار متحور كورونا الجديد وما يسمي متحور NJ.1، وذلك خوفًا من تكرار جائحة فيروس كورونا الماضية Covid-19، عقب انتشار المتحور الجديد في عدد كبير من البلدان حول العالم.

وبسبب قدرة متحور كورونا الجديد NJ.1، في مقاومة اللقاحات والمناعة، وكونه الأكثر انتشارًا وخطورة إلى الآن منذ اكتشاف كورونا، جاءت التوقعات بالدخول في موجة أكثر حدة وأن يصبح المتحور الجديد المسيطر حول العالم خلال أسابيع قليلة.

متحور كورونا الجديد NJ.1

واحتل متحور كورونا الجديد NJ.1، في وقت قليل ثلث إجمالي الإصابات في أمريكا، وتضاعف معدل انتشار المتحور في أمريكا بين أواخر نوفمبر ومنتصف ديسمبر.

وبحسب المصادر، فإنه من متوقع أن يرتفع انتشار متحور كورونا الجديد NJ.1 بشكل حادّ للغاية، مع حفلات رأس السنة خاصة مع انتشارها في الدنمارك، وإسبانيا، وبلجيكا، وفرنسا، وهولندا، بشكل كبير.