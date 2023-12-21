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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سريع الانتشار.. أول تعليق من منظمة الصحة العالمية على متحور كورونا الجديد

متحور كورونا الجديد
متحور كورونا الجديد

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لـ منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن هناك أخبارا بدأت تتداول حول متحور كورونا الجديد، والمنظمة تتابع هذا الأمر بقوة، وهو واحد من الموضوعات تحت الملاحظة، ويوجد انتشار في أعداد الحالات التي سجلت في أوروبا وغرب المحيط الهادي. 

حديث عن متحور كورونا الجديد 

وأضاف "المنظري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أن متحور كورونا الجديد لديه قدرة كبيرة على الانتشار، ولكنه من ناحية خطورته أو الأعراض وما إلى ذلك إنه غير مقلق على الإطلاق. 

وتابع أنه مع انتشار الالتهابات الفيروسية في موسم الشتاء يجب الالتزام بالإجراءات التي تم اتخاذها سابقا من أجل العمل على حماية الأرواح. 

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