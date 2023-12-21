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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمر متوقع.. الكويت تكشف حقيقة رصد متحور «JN.1» من فيروس كورونا

صدى البلد

كشفت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس، حقيقة اكتشاف ورصد متحور «JN.1» من فيروس كورونا في البلد الخليجي، منوهة إلى أن ظهوره أمر متوقع.

وقالت الصحة الكويتية في بيان لها، إنها لم ترصد متحور «JN.1» من فيروس كورونا مع استمرار عمل فرق الفحص الجيني في رصد الأنماط السائدة لفيروس كورونا وغيره من الفيروسات، مشيرة إلى ما تم الإعلان عنه في بعض دول العالم عن رصد هذا المتحور، بحسب ما أوردته صحيفة "القبس" الكويتية.

أضافت الوزارة الكويتية أن "ظهور مثل تلك المتحورات يعد أمراً متوقعاً ولا يدعو للقلق، حيث إن التحورات من السمات الأساسية للفيروسات"، مشيرة إلى أنها توفر النسخة المحدثة من لقاح كوفيد في 42 مركز صحة وقائية، ويغطي كل السلالات السائدة من الفيروس، مجددة النصح بأخذه خصوصا لذوي عوامل الاختطار مثل الفئة العمرية فوق 60 سنة والبالغين من أصحاب الأمراض المزمنة وأمراض نقص المناعة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أصدرت تحذيرا أمس الأربعاء، بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا JN.1، الذي بدأ في التصاعد في عدد من بلدان العالم بسرعة فائقة، ما أثار الخوف والفزع من تكرار تجربة كوفيد-19 القاسية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد JN.1 على أنه "مثير للاهتمام" منفصلاً عن السلالة الأم BA.2.86، وذلك بعد أن كان صُنِّف سابقاً على أنه جزء فرعي من تلك السلالة.

الكويت متحور JN 1 من فيروس كورونا فيروس كورونا متحور JN 1 وزارة الصحة الكويتية

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