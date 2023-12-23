عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

خبر غير متوقع .. هل وصل متحور كورونا الجديد إلى مصر؟.. فيديو

صدى البلد

قدمت مذيعة صدي البلد “رينال عويضة” تغطية إخبارية عن انتشار متحور كورونا في الخارج
عقب انتشار  متحور جديد لفيروس كورونا فى 12 دولة بالخارج، انتشرت انباء عن وصوله الى مصر وسط حالة قلق بين المواطنين.. فهل بالفعل وصل الى مصر وتم تسجيل حالات مصابة ام لا؟ وهل دور البرد المنتشر حاليا له علاقة بهذا المتحور الجديد؟ معلومات غير متوقعة كشفتها وزارة الصحة.. وفى تغطيتنا سنستعرض أعراض هذا المتحور وكيفيه الوقاية منه.. ومن هم الاكثر عرضه للإصابة به


__
كارثة كورونا التى أرعبت العالم بأكمله خلال السنوات الماضيه عادت من جديد على الساحة بعد انتشار متحور JN.1 في عدد كبير من الدول بالخارج، حيث رُصد ظهوره فى 12 دوله حتى الان وسط تحذيرات من منظمة الصحة العالمية . 

 

رصدت مؤخرا انتشار هذه السلالة في المملكة المتحدة، و تم تسجيل أكثر من 100 ألف حالة تظهر نفس أعراض المتغير الجديد وذلك وفقا لما صحيفة الجارديان البريطانية كما ظهر فى المانيا واسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية  . 


ومؤخرا انتشرت أنباء عن وصوله إلى مصر وسط حالة قلق بين المواطنين.. فهل بالفعل وصل  متحور كورونا الجديد إلى مصر ان هى مجرد شائعات؟ 
__
وزارة الصحة، طمأنت المواطنين وأكدت أن البلاد لم تسجل أي حالات بالمتحور الجديد لكورونا حتى الان. 


وقال الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، في تصريحات تليفزيونيه أن مصر خالية من متحور فيروس أوميكرون الجديد JN. 1


وأكد أنه لم يُثبت لديهم اكتشاف المتحور في مصر إلى اللحظة.

وأشار الى أن المتحور الجديد له قدرة على إصابة الحالات  التي سبق تطعيمها بالتطعيمات القديمة ضد فيروس كورونا قبل عام 2023.


وفيما يخص دور البرد المنشر حاليا بين المواطنين والذى يظنون ان له علاقة بالمتحور الجديد
فاوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، إن دور البرد المنتشر حاليًا مثل الفيروس المخلوي، وينتشر في الشتاء ، ويجب أخذ الاحتياطات، وغسيل الايدي باستمرار بالماء والصابون.

ونوه بأنه ليس هناك خطورة من هذا الدور لان المصاب به لا يحتاج الدخول إلى المستشفى
وبالنسبة لفيروس كورونا  فاكد على أن هذا الفيروس انتهى كوباء عالمي منذ عام، وهذا الأمر بإعلان من منظمة الصحة العالمية منذ عام تقريبا.
 وأشار المتحدث حسام عبد الغفار في بيان له، مؤخرا الى إن الوزارة تتابع التقارير الواردة من منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم في الأمراض والوقاية الأميركي والسلطات الصحية في بعض الدول على مستوى العالم عن اكتشاف سلالة فرعية من المتحور المثير للاهتمام أوميكرون والذي تمت تسميته بالمتحور 1.JN.

ونوه بأنه يُعتقد أن المتحور 1.JN ذا معدل انتشار كبير وله قدرة على إصابة الحالات التي سبق تطعيمها بالتطعيمات القديمة ضد فيروس كورونا المستجد والتي تم استخدامها قبل عام 2023".

وأوضح أن معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور بسيطة، ولا يوجد أعراض إكلينيكية مميزة أو مختلفة عن الأعراض السابقة لأوميكرون للأشخاص المصابين.

ولكن هناك أمورا يمكنها ان تحميك من هذا المتحور  فوفق ما نشرت الوزارة على حسابها في منصة "إكس"، فان الجرعات الأولية من لقاح كوفيد من المحتمل أن تساعد في الحماية ضد المتغير الفرعي الجديد 1.JN

ونصح المتحدث الرسمي لوزاره الصحة بالتطهير المستمر للأيدي والأسطح واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية، والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية
 

معلومات عن متحور كورونا الجديد JN.1؟
هو نسخة متحورة من BA.2.86 ويحتوي على 20 طفرة على بروتين سبايك، وهو ما كان مصدرًا لقلق كبير عندما تم اكتشافه لأول مرة.

ولكن متغير JN.1 أقل من 0.1% من حالات فيروس كورونا في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، وقد تم اكتشافه لأول مرة في سبتمبر 2023 في الولايات المتحدة، كما تم اكتشافه في 11 دولة أخرى.

وعلى الرغم من أن BA.2.86 وBA.2.1 يبدوان مختلفين تمامًا بسبب الطريقة التي تتم بها تسمية المتغيرات، ولكن فى الحقيقة لا يوجد سوى تغيير واحد بين JN.1 وBA.2.86 في بروتين سبايك.

وبروتين سبايك هو الذى يساعد فيروس كورونا على التسبب في العدوى عن طريق تسهيل التصاقه بالخلايا السليمة. وذلك وفقا للعلماء

نأتى لأعراض متحور كورونا الجديد؟
فلم تظهر حتى الآن، أي أعراض جديدة مرتبطة بالعدوى بسبب JN.1
و يرجع الأطباء ذلك إلى انخفاض عدد الحالات المرتبطة بهذا المتغير الجديد نظرًا لأنه متغير فرعي من متغير أوميكرون.

ولكن وفقا  للدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، فإن أعراض المتحور الجديد لكورونا تتمثل في: الحمى والسعال، التهاب الحلق، سيلان الأنف، آلام العضلات والتعب، والصداع، والإسهال.

متحور كورونا رينال عويضة حالات مصابة كورونا وزارة الصحة JN 1 اوميكرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. صرف علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

ترشيحاتنا

«إعلام غزة»: ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء منذ 7 أكتوبر إلى 100

منظمات فلسطينية تنجح في إلغاء عقود ضخمة وإغلاق مصنعين للأسلحة الإسرائيلية ببريطانيا

كواليس اعتقال رئيس ناد إفريقي كبير بتهمة تجارة المخدرات .. ما القصة؟

كانت عذابا على قوم هود..دعاء الرياح ردد هذه الكلمات لتنجو من شرها

هيئة المعابر الفلسطينية تنفي وجود تحركات عسكرية إسرائيلية على الحدود المصرية

صفارات الإنذار تدوي بشمال إسرائيل للاشتباه في تسلل مسيرة من لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد فقدان وزنها.. أسباب تجعل ضربات القلب غير منتظمة.. توقعات برج الأسد في 2024

جمال شعبان يكشف أسباب برودة اليدين والقدمين |تفاصيل

يصيب الرجال.. التنميل مؤشر للإصابة بمرض خطير

حبيبتي.. أول ظهور لـ مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود بعد شائعات طلاقهما

فيديو

الأبرد والاكثر قسوة.. تحذير من طقس اليوم وتوقعات بشتاء قارس في 2024.. فيديو

خبر غير متوقع .. هل وصل متحور كورونا الجديد إلى مصر؟.. فيديو

أنا لست متدينة ولكن روحانية..فنانة شهيرة تكشف رحلتها من ارتداء الحجاب حتى خلعه

مع المطرب فريد.. رامي جمال يطرح أغنية أهى مشيت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ