خبر غير متوقع .. هل وصل متحور كورونا الجديد إلى مصر؟.. فيديو

قدمت مذيعة صدي البلد “رينال عويضة” تغطية إخبارية عن انتشار متحور كورونا في الخارج

عقب انتشار متحور جديد لفيروس كورونا فى 12 دولة بالخارج، انتشرت انباء عن وصوله الى مصر وسط حالة قلق بين المواطنين.. فهل بالفعل وصل الى مصر وتم تسجيل حالات مصابة ام لا؟ وهل دور البرد المنتشر حاليا له علاقة بهذا المتحور الجديد؟ معلومات غير متوقعة كشفتها وزارة الصحة.. وفى تغطيتنا سنستعرض أعراض هذا المتحور وكيفيه الوقاية منه.. ومن هم الاكثر عرضه للإصابة به



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كارثة كورونا التى أرعبت العالم بأكمله خلال السنوات الماضيه عادت من جديد على الساحة بعد انتشار متحور JN.1 في عدد كبير من الدول بالخارج، حيث رُصد ظهوره فى 12 دوله حتى الان وسط تحذيرات من منظمة الصحة العالمية .

رصدت مؤخرا انتشار هذه السلالة في المملكة المتحدة، و تم تسجيل أكثر من 100 ألف حالة تظهر نفس أعراض المتغير الجديد وذلك وفقا لما صحيفة الجارديان البريطانية كما ظهر فى المانيا واسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية .



ومؤخرا انتشرت أنباء عن وصوله إلى مصر وسط حالة قلق بين المواطنين.. فهل بالفعل وصل متحور كورونا الجديد إلى مصر ان هى مجرد شائعات؟

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وزارة الصحة، طمأنت المواطنين وأكدت أن البلاد لم تسجل أي حالات بالمتحور الجديد لكورونا حتى الان.



وقال الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، في تصريحات تليفزيونيه أن مصر خالية من متحور فيروس أوميكرون الجديد JN. 1



وأكد أنه لم يُثبت لديهم اكتشاف المتحور في مصر إلى اللحظة.

وأشار الى أن المتحور الجديد له قدرة على إصابة الحالات التي سبق تطعيمها بالتطعيمات القديمة ضد فيروس كورونا قبل عام 2023.



وفيما يخص دور البرد المنشر حاليا بين المواطنين والذى يظنون ان له علاقة بالمتحور الجديد

فاوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، إن دور البرد المنتشر حاليًا مثل الفيروس المخلوي، وينتشر في الشتاء ، ويجب أخذ الاحتياطات، وغسيل الايدي باستمرار بالماء والصابون.

ونوه بأنه ليس هناك خطورة من هذا الدور لان المصاب به لا يحتاج الدخول إلى المستشفى

وبالنسبة لفيروس كورونا فاكد على أن هذا الفيروس انتهى كوباء عالمي منذ عام، وهذا الأمر بإعلان من منظمة الصحة العالمية منذ عام تقريبا.

وأشار المتحدث حسام عبد الغفار في بيان له، مؤخرا الى إن الوزارة تتابع التقارير الواردة من منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم في الأمراض والوقاية الأميركي والسلطات الصحية في بعض الدول على مستوى العالم عن اكتشاف سلالة فرعية من المتحور المثير للاهتمام أوميكرون والذي تمت تسميته بالمتحور 1.JN.

ونوه بأنه يُعتقد أن المتحور 1.JN ذا معدل انتشار كبير وله قدرة على إصابة الحالات التي سبق تطعيمها بالتطعيمات القديمة ضد فيروس كورونا المستجد والتي تم استخدامها قبل عام 2023".

وأوضح أن معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور بسيطة، ولا يوجد أعراض إكلينيكية مميزة أو مختلفة عن الأعراض السابقة لأوميكرون للأشخاص المصابين.



ولكن هناك أمورا يمكنها ان تحميك من هذا المتحور فوفق ما نشرت الوزارة على حسابها في منصة "إكس"، فان الجرعات الأولية من لقاح كوفيد من المحتمل أن تساعد في الحماية ضد المتغير الفرعي الجديد 1.JN

ونصح المتحدث الرسمي لوزاره الصحة بالتطهير المستمر للأيدي والأسطح واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية، والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية



معلومات عن متحور كورونا الجديد JN.1؟

هو نسخة متحورة من BA.2.86 ويحتوي على 20 طفرة على بروتين سبايك، وهو ما كان مصدرًا لقلق كبير عندما تم اكتشافه لأول مرة.



ولكن متغير JN.1 أقل من 0.1% من حالات فيروس كورونا في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، وقد تم اكتشافه لأول مرة في سبتمبر 2023 في الولايات المتحدة، كما تم اكتشافه في 11 دولة أخرى.

وعلى الرغم من أن BA.2.86 وBA.2.1 يبدوان مختلفين تمامًا بسبب الطريقة التي تتم بها تسمية المتغيرات، ولكن فى الحقيقة لا يوجد سوى تغيير واحد بين JN.1 وBA.2.86 في بروتين سبايك.



وبروتين سبايك هو الذى يساعد فيروس كورونا على التسبب في العدوى عن طريق تسهيل التصاقه بالخلايا السليمة. وذلك وفقا للعلماء



نأتى لأعراض متحور كورونا الجديد؟

فلم تظهر حتى الآن، أي أعراض جديدة مرتبطة بالعدوى بسبب JN.1

و يرجع الأطباء ذلك إلى انخفاض عدد الحالات المرتبطة بهذا المتغير الجديد نظرًا لأنه متغير فرعي من متغير أوميكرون.



ولكن وفقا للدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، فإن أعراض المتحور الجديد لكورونا تتمثل في: الحمى والسعال، التهاب الحلق، سيلان الأنف، آلام العضلات والتعب، والصداع، والإسهال.