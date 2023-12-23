عودة الكمامة.. تحرك برلماني بسبب متحور كورونا الجديد J1.N

قالت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنها ستتقدم بسؤال برلماني لمجلس النواب خلال الأيام القادمة، بشأن إجراءات التعامل مع المتحور الجديد “J1.N” والذي ظهر في بلدان عديدة.

ونوهت سعيد، في تصريحات لموقع صدى البلد، بأنه لم يتم ثبوت ظهور المتحور رسميا في مصر، ولكن توجد بعض الحالات ظهر عليها ضيق التنفس، وهو ما يستدعي الانتباه والحذر من الجميع، سواء المواطن أو الحكومة.

وأشارت إلى أن انتشار متحور جديد لفيروس كورونا، أمر طبيعي، ولكن أعراض المرض تختلف من حيث الشدة، ومدى ضررها على الجهاز التنفسي.

وطالبت وزارة الصحة، التنويه بشكل صريح عن الأعراض، ووضع بروتوكول علاجي للمرضى، وأن تكون هناك توعيه للمواطنين بكيفية التعامل مع مريض كورونا.

كما طالبت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بضرورة فرض ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة من جديد، ورفع درجة التجهيز القصوى للمستشفيات، والتأكد من وجود مخزون كافٍ من المستلزمات والأدوية التي يحتاجها المريض؛ من أجل مجابهته في البداية، وتعريف المواطنين بكيفية التعامل معه حال ظهور أعراضه عليهم.