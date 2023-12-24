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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 24- 12- 2023.. فيديو

العملات
العملات

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم داليا أيمن ، اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد.


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 33.97 جنيه للبيع، و 33.85جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.18 جنيه للبيع، و39.04 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.66 جنيه للبيع، و100.32 جنيه للشراء

أسعار الدولار العملات العربية سعر الدولار سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني

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