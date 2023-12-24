العلاج المناعي أمل جديد لمرضى سرطان الجهاز الهضمي.. تفاصيل

أكد الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الكبد، ومؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، أن العلاج المناعي هو علاج بيولوجي، وهو بمثابة ثورة كبيرة في علاج أورام الجهاز الهضمي.

وقال محمد عز العرب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، أن العلاج البيولوجي يهدف لتعزيز جهاز المناعة والخلايا، مما يعمل على مقاومة الميكروبات، ومحاربة الخلايا السرطانية.

وتابع : الخلايا السرطانية تهاجم عددا من الخلايا، الموجودة في الخلايا الليمفاوية المنتشرة في جسم الإنسان وتعطل عملها، ولكن العلاج المناعي يعمل على قتل الخلايا السرطانية.

حالات الوفيات

وأشار إلى أن سرطان الكبد هو النوع الأول للسرطانات الذي يصيب البعض في مصر، كما أنه يعد السبب الرئيسي في حالات الوفيات التي تحدث.