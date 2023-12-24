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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المجلس الدولي لحقوق الإنسان: المساعدات الواصلة قطاع غزة غير كافية.. فيديو

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية

قال الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في بيروت،إنّ المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة ليست كافية ومازالت تخضع لمعوقات واستفزازات، وبالتالي، فإن هذه المعضلة يجب أن تنتهي.

القيادة الأمريكية لا تمارس الضغط الكافي على الكيان الإسرائيلي

وأضاف أبو سعيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهى درويش عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "إذا كان الكيان الإسرائيلي كعادته لا يريد الانصياع إلى المقررات الدولية، فإن هذا الأمر سيأتي بمزيد من المساوئ على المستوى الحقوقي ضده".

وتابع رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في بيروت: "القيادة الأمريكية لا تمارس الضغط الكافي على الكيان الإسرائيلي من وقف كل هذه الأعمال الاستفزازية وتسهيل وصول المعونات إلى الشعب الفلسطيني، والكيان مازال مصرا على مخططه لإجبار كل من بقوا في قطاع غزة على الخروج  لتحقيق كل ما يصبو إليه من مخططات". 

المساعدات غزة قطاع غزة حقوق الإنسان الشعب الفلسطيني

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