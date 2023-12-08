توقعات بالصعود.. أسعار الذهب تواصل الارتفاع مع اقتراب عام 2024

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 8-12-2023، زاد وسط صعود أسعارالذهب عالميا لليوم الثاني على التوالي في ظل تراجع الدولار.. وتترقب الأسواق تقرير الوظائف الأهم الذي يصدر اليوم، الجمعة، والذي يساهم في توقع حركة السياسة النقدية للبنك الفيدرالي.

أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم الجمعة

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم الجمعة بيع 3,166 شراء 3,189

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم الجمعة بيع 2,902 شراء 2,923

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر سجل ارتفاعا خلال مستهل تعاملات اليوم بعد سلسلة من ارتفاع أسعار الذهب في محلات الصاغة من مستويات 2200 جنيه لـيصل إلى 2790 جنيها للعيار 21 اليوم الجمعة وهو ما يمثل ارتفاع كبير في أسعار الذهب وسط ترقب المهتمين بسعرالذهب والسبائك والجنيه الذهب.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة بيع 2,770 شراء 2,790

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة بيع 2,374 شراء 2,391

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة بيع 1,847 شراء 1,860

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم الجمعة بيع 1,583 شراء 1,594

سعر الذهب الاونصة

سعر الذهب الاونصة اليوم الجمعة بيع 98,454 شراء 99,165

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة بيع 22,160 شراء 22,320

سعر كيلو الذهب

سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة بيع 3,165,714 شراء 3,188,571

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

الذهب

أسعار الذهب عاليما

أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي أن التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب قد تقلصت خلال شهر نوفمبر مع تزايد عودة الاستثمارات إلى صناديق الذهب في أمريكا الشمالية بعد تغير توقعات السياسة النقدية للفيدرالي في الأسواق.

وانخفضت حيازات صناديق الذهب العالمية حتى الآن في عام 2023 بنسبة 7% بقيمة 14 مليار دولار، حيث ساهمت الصناديق الأوروبية بأكبر قدر.

وشهدت أمريكا الشمالية أيضا خسائر فادحة، في حين تظل آسيا المنطقة الوحيدة التي تشهد تدفقات داخلة إلى الصناديق.

في حين شهد إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة زيادة بنسبة 5% وسط ارتفاع سعر الذهب.

بينما بلغت التدفقات النقدية الخارجة من الصناديق في نوفمبر 920 مليون دولار فقط لتنخفض حيازات الصناديق بمقدار 9 أطنان ذهب في نوفمبر وتصل إلى 3236 طنا، بينما خسرت الحيازات منذ بداية العام 235 طن ذهب منخفضة بنسبة 17% عن أعلى مستوى على الاطلاق تم تسجيله في أكتوبر 2020 عند 3916 طن ذهب.

وارتفع إجمالي الأصول المدارة من قبل صناديق الذهب العالمية بنسبة 2% في نوفمبر إلى 212 مليار دولار بدعم من ارتفاع سعر الذهب بنسبة 2%.

هذا وقد ارتفع صافي مراكز الشراء في بورصة الذهب في كومكس بشكل أكبر، حيث بلغ إجمالي 658 طنًا في نهاية نوفمبر بزيادة قدرها 23% على أساس شهري و25% أعلى من متوسط عام 2022 البالغ 527 طنًا.

كما ارتفع صافي مراكز الشراء لمديري الأموال بنسبة 36% على أساس شهري ليصل إلى 449 طنًا، ما يعكس المعنويات الإيجابية للمستثمرين وسط ارتفاع أسعار الذهب خلال الشهر الماضي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 3,166 شراء 3,189 عيار 22 بيع 2,902 شراء 2,923 عيار 21 بيع 2,770 شراء 2,790 عيار 18 بيع 2,374 شراء 2,391 عيار 14 بيع 1,847 شراء 1,860 عيار 12 بيع 1,583 شراء 1,594 الاونصة بيع 98,454 شراء 99,165 الجنيه الذهب بيع 22,160 شراء 22,320 الكيلو بيع 3,165,714 شراء 3,188,571 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

الذهب

فوائد الاستثمار في الذهب:

1- الحفاظ على القيمة: يعتبر الذهب واحداً من أفضل الأصول الاستثمارية التي تحافظ على قيمتها على المدى الطويل، حيث يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب.

2- تنويع المحفظة الاستثمارية: يعتبر الذهب واحداً من أفضل الأصول الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين استخدامها لتنويع محفظتهم الاستثمارية، حيث يمكن للمستثمرين توزيع أموالهم بين الأسهم والسندات والعقارات والذهب، وهذا يساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار.

3- الحماية من التضخم: يمكن للاستثمار في الذهب أن يحمي المستثمرين من التضخم، حيث يتمتع الذهب بالقدرة على الحفاظ على قيمته في ظل التضخم، وهذا يعني أنه يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب في حالة حدوث التضخم.

4- الاستخدام في الصناعة: يتم استخدام الذهب في العديد من الصناعات مثل الصناعات الإلكترونية والطبية والمجوهرات، وهذا يعني أن الطلب على الذهب سيستمر على المدى الطويل.

طرق الاستثمار في الذهب:

1- شراء الذهب الفعلي: يمكن للمستثمرين شراء الذهب الفعلي في صورة عملات أو أوزان أو مجوهرات، ويتميز هذا النوع من الاستثمار بالسهولة والبساطة، حيث يمكن للمستثمرين شراء الذهب من الأسواق المحلية أو العالمية.

2- شراء الذهب عبر الأسهم: يمكن للمستثمرين شراء الأسهم في شركات التعدين والتنقيب عن الذهب، وهذا يعتبر أحد الطرق الأكثر شيوعاً للاستثمار في الذهب، حيث يمكن للمستثمرين الاستفادة من الارتفاع في أسعار الذهب والحصول على عوائد مرتفعة.

3- شراء الذهب عبر الصناديق المتداولة: يمكن للمستثمرين شراء الذهب عبر الصناديق المتداولة، حيث تتيح هذه الصناديق للمستثمرين الحصول على ملكية الذهب دون الحاجة إلى شراءه فعلياً، وهذا يعتبر أحد الطرق الأكثر سهولة وراحة للاستثمار في الذهب.

4- شراء الذهب عبر العقود الآجلة: يمكن للمستثمرين شراء الذهب عبر العقود الآجلة، حيث يتم الاتفاق على شراء الذهب في وقت محدد في المستقبل، وهذا يعتبر أحد الطرق الأكثر خطورة للاستثمار في الذهب.

يمكن للاستثمار في الذهب أن يكون طريقاً جيداً لتحقيق عوائد مرتفعة وتنويع المحفظة الاستثمارية، ويمكن للمستثمرين استخدام العديد من الطرق المختلفة للاستثمار في الذهب، ولكن يجب على المستثمرين أن يفهموا المخاطر المرتبطة بكل طريقة من هذه الطرق واتخاذ القرار الصحيح بناءً على أهدافهم الاستثمارية ومستوى المخاطرة الذي يمكنهم تحمله.