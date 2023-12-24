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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طقس الـ 24 ساعة القادمة.. الأرصاد تعلن خبرًا سارًا للمواطنين |ماذا سيحدث؟

حالة الطقس
حالة الطقس

أكدت الدكتورة منارغانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه متوقع غدًا الإثنين وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في الساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر، لافتة إلى أن ظارهة الشبورة المائية تصاحب الاستقرار في الأحوال الجوية.
 

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وقالت “غانم” خلال تصريحات تليفزيونية، إن الأجواء مستقرة حتى يوم الخميس المقبل، مع وجود فرص أمطار من خفيفة لمتوسطة والتي يمكن أن تمتد لبعض المناطق الداخلية، مؤكدة أهمية توخي الحذر من انخفاض الحرارة خلال فترات الليل والاهتمام بنوعية الملابس.
 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد ارتفاعًا طفيفًا درجات الحرارة خلال فترات النهار، حيث تسجل العظمى 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، موضحة أن هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس بشكل ملحوظ.
 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن نشاط الرياح سيكون نسبيًا في أماكن محددة اليوم وهي السواحل الشمالية للبلاد، لافتة إلى أن هناك استقرارًا في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية.

أجواء شتوية معتدلة
 

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد أجواء شتوية دافئة ومستقرة خلال فترة النهار على أغلب أنحاء الجمهورية.

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة الرياح الاحوال الجوية الطقس

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