الصحة تعلن تفاصيل إطلاق آلية جديدة للتواصل مع المواطنين خلال الفترة المقبلة

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزراة الصحة أن الوزارة ستطلق مبادرة إسأل الصحة خلال الفترة المقبلة للاستفسار عن أي شىء يتعلق بالصحة والتطعيمات والمبادرات.



وتحدث “عبد الغفار” خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، عن جهود الدولة في توفير كافة التطعيمات، قائلًا : إن الهدف الأساسي لوزارة الصحة هو الحفاظ على الصحة العامة وعلى صحة الفرد والأسرة، مؤكدًا أن التطعيمات واللقاحات هي وسيلة من وسائل الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض أو تقليل شدة الأمراض عند الإصابة بها.



وحذر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزراة الصحة من أن في حالة عدم حصول الأطفال على التطعيمات التي توفرها الوزارة سيكونوا معرضين للإصابة بالأمراض التي تقي منها هذه التطعيمات، مؤكدًا أهمية حرص أولياء الأمور على حصول أطفالهم على هذه اللقاحات، موجهًا رسالة للأمهات: “لو أطفالك مخدوش التطعيمات هتبقي بتعرضي أحبابك للإصابة بأمراض ليس لها علاج”.

