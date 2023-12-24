طبيب يوضح أنواع حساسية العيون.. وكيفية التعامل معها| فيديو

حساسية العيون.. قال الدكتور إيهاب عثمان، أستاذ العيون بالقصر العيني، إن الحساسية عبارة عن استعداد وراثي، لكن أعراضها مرتبطة بالبيئة المحيطة بالفرد، متابعًا أن حساسية العيون يوجد منها نوعين الشائعة والموسمية.



وأضاف “عثمان” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أن الحكة الشديدة في العين عرض أساسي للحساسية العيون الموسمية بجانب أعراض أخرى مثل احمرار العين وعدم القدرة على تحمل الضوء.



وتابع الدكتور إيهاب عثمان، أستاذ العيون بالقصر العيني أن حساسية العيون الشائعة التي يصاب بها الجميع يمكن التعامل معها عن طريق غسل العيون بمياه عادية أو قطرات مرطبة، لافتًا إلى أن هذا كاف في التعامل مع أعراض هذا النوع من الحساسية.