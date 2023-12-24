الرابطة الطبية الأوروبية: انتشار متحورJN1 عالميا بنسبة 52% خلال الشهر الأخير..فيديو

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية في روما، إنه لا يوجد قلق كبير بخصوص انتشار المتحور الأخير وفقا للأرقام، حيث جرى اكتشاف ما يزيد عن 200 متحور لفيروس كورونا في آخر 6 أشهر، بينما جرى اكتشاف 3 متحورات مثيرة للاهتمام آخر 3 شهور.

رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: العالم دخل مرحلة التعايش مع الفيروس

وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن متحور "JN1" هو سريع الانتشار، إذ سجل 37% انتشاره وززادت نسبة الإصابة بالمتحور الجديد بنسبة تصل إلى 52% خلال الشهر الأخير في العالم، لافتًا إلى أن أعراض الإصابة بالكوفيد أقل حدة من أعراض الإصابة بالأنفلونزا خاصة في أوروبا، مشددا على أن العلاج يكون في الوقاية والحصول على التطعيم والمتابعة مع الطبيب فور الإصابة.

وتابع رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، أن العالم دخل مرحلة التعايش مع الفيروس، إذ تستمر الحياة دون قلق ولكن على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن خمسة وستين عاما وأصحاب الأمراض المزمنة التزام الحيطة والحذر والحصول على التطعيمات.