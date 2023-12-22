300 جنيه|الذهب يتراجع بعد ساعات من قرار المركزي وعيار 21 الآن مفاجأة

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر، بعدما سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 نحو 3 آلاف جنيه بدون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة.

ويعتبر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في مصر، هو نن أبرز ما يبحث عنه الآلاف بشكل يومي للشراء او البيع ، فهو المحبب والمفضل لدى شريحة كبيرة من المقبلين على الزواج.

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سعر الذهب الآن في مصر

وتراجع سعر الجنيه الذهب والذي يزن نحو 8 جرامات من عيار 24 ، وهو العيار الأعلى في نسبة النقاء في السوق ، ويهتم الكثير بمعرفة سعر الجنيه الذهب اليوم.

الذهب

وسجل سعر الجنيه تراجعا ، ليسجل الفارق بين أقل سعر اليوم للشراء 23,680 جنيها وأعلى سعر قبل ساعات وهو 24 ألف جنيه نحو 300 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

ويعتبر سعر جرام الذهب عيار 18 من الأشهر لدى فئة كبيرة من المشترين عند الزواج وشراء المشغولات الذهبية المختلفة من محلات الصاغة.

وتراجع سعر جرام عيار 18 ليسجل أقل سعر اليوم للبيع في محلات الصاغة 2,537 بعدما سجل 2,571 أمس كأعلى سعر.

قرار البنك المركزي

وقبل ساعات، تحديدا مساء الخميس، قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزى المصرى، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى.

وتم تثبيت النسبة عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.

سعر الذهب مباشر الآن

في هذا التقرير يقدم موقع صدى البلد تقرير مفصل عن أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية، وللعلم قد تتغير الأسعار باستمرار طوال اليوم خلال التعاملات:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة في مصر: 3,406 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة : 2,980 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الجمعة : 2,554 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة عيار 14 للشراء: 1,987 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة عيار 24 للبيع: 23,680 جنيهًا.

الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن بالمصنعية

ويهتم الكثير ببالبحث عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة من محلات الصاغة المختلفة، خصوصا عند شراء عيار 21 الذي يبلغ 2980 جنيها بعد 3000 جنيه.

وعند حساب سعر المصنعية يتم إضافة بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد يكون بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة الأخرى.

سر الارتفاع الجنوني

وتحدث الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، عن الارتفاع الجنوني الذي أصاب أسعار الذهب في مصر خلال الأونة الأخيرة.

وأضاف عشماوي خلال لقاء تليفزيوني، أن سعر الذهب عيار 18 يبلغ نحو 2400 جنيه، ووصل سعر الذهب من عيار 21 إلى 3000 جنيه.

وأوضح مستشار التموين، أن هذه الفترة شهدت ارتفاعا في أسعار الذهب بنحو 7-8% في سعر الجرام الواحد، مردفاً هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميا، بعد قرار المجلس الفيدرالي الأمريكي الأخير بشأن تثبيت سعر الفائدة الأمريكية.

وتابع: أسعار الذهب عالميا سوف تزيد في الفترة المقبلة، وستؤثر بشكل كبير على الأسعار المحلية، موضحا أن قرار الحكومة الأخير بتخفيض الضريبة المقدمة على المشغولات الذهبية من القادمين من الخارج، كان له أثر كبير على تراجع الأسعار لفترة مؤقتة، ومن ثم بدأت في الارتفاع مجددا تزامنا مع الأحداث العالمية.