500 جنيه في يوم|تحرك صادم لسعر الذهب وعيار 21 عند أعلى قمة

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر أعلى قمة تصل إليها خلال التعاملات على المعدن الأصفر ، إذ سجل سعر الجرام من عيار 21 الأكثر شهرة عند شراء المشغولات الذهبية 3000 جنيه رسميًا الآن لأول مرة، وذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المعدن في بورصة نيويورك، لتسجل مستويات جديدة.

500 جنيه

وتحرّك سعر الجنيه الذهب في مصر، والذي يقبل عليه الكثيرون للاستثمار أو للبيع للحصول على أمواله والاستفادة بها، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

وشهد سعر الجنيه الذهب تحركا وهو يزن 8 جرامات من عيار 24، ليبدأ من نحو 24000 جنيه كأقل سعر للشراء ، بعد نحو 23480 جنيها للشراء بفارق يزيد على 500 جنيه، وهو أعلى سعر يصل إليه خلال التعاملات في مصر.

الذهب

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وشهد سعر جرام الذهب اليوم في مصر من عيار 18 تحركا ليبدأ اليوم من 2,529 جنيها بعد 2,460 جنيها للبيع ، وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء لعض أنواع المشغولات.

ويعتبر سعر هذا العيار بدون أي مصنعية او ضريبة أو دمغة ، ويعد من الأعيرة الشهيرة والمنتشرة جدا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج.

سعر الذهب الآن في مصر

في هذا التقرير يقدم موقع صدى البلد تقرير مفصل عن أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء في مصر: 3,429 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء : 3,000 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأربعاء : 2,571 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 14 للشراء: 2,000 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء عيار 24 للبيع: 23,840 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 الآن بالمصنعية

ويبحث الكثير عند الشراء من محلات الصاغة عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة، خصوصا عند شراء عيار 21 الذي يبلغ 3000 جنيه بعد 2890 جنيها.

وعند حساب سعر المصنعية يتم إضافة بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد يكون بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة الأخرى