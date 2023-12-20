عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار 21 يقترب من الـ 3000جنيه.. تعرف على أسعار الذهب الآن

صدى البلد

يقدّم موقع "صدى البلد"  لقرائه، خدمة التعرف على أسعار  الذهب اليوم، الأربعاء 20-12-2023، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "إيچيبت جولد برايس توداي".

الذهب اليوم في مصر

سجّل سعر  الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,970 جنيها للبيع و 2,990 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 3,394 جنيه للبيع و 3,417 جنيه للشراء.

أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 يسجل مفاجأة جديدة

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم.. الحق اشتري عيار 21| أخبار تهمك


سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 2,546 جنيه للبيع و 2,563 جنيه للشراء.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,980 جنيه للبيع و 1,993 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 23,760 جنيه للبيع و 23,920 جنيه للشراء.

والأونصة حوالي 105,562 جنيه للبيع 106,273 جنيه للشراء.

وبلغ كيلو الذهب حوالي 3,394,286 جنيه للبيع، و 3,417,143 جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار  الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح  الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميًا


يعد  الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلاً عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.   

عيار 21 أسعار الذهب أسعار الذهب الان أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم الأربعاء الأعيرة الذهبية الذهب اليوم الذهب عيار 21 الذهب عيار 18 دول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

التلفزيون الفلسطيني يعلن إخلاء آخر مركز يقدم خدمات طبية في شمال غزة

شكري يحذر: التهجير خط أحمر ولن نسمح بحدوثه على الإطلاق وتحت أي ذريعة

شكري يستعرض التعاون مع روسيا وجهود مصر الحثيثة لوقف العدوان على غزة

التفاصيل الكاملة لجلسة وزير الرياضة مع روي فيتوريا .. شاهد

الملك عبد الله الثاني يهنئ أمير الكويت بتوليه الحكم

تلميحات بالرفض.. جيش الاحتلال يطلب تأجيلا جديدا لبدء العام الدراسي في الجامعات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور آثارت ضجة لـ دعاء فارق بعد تصدرها التريند| شاهد

سحر أسود ومؤامرة حريم.. قصص المومياوات الصارخة في مصر القديمة؟

من الجونة.. حفل لجمع تبرعات لصالح فلسطين

جون ستاينبيك.. رسب في الجامعة وحصل على جائزة نوبل|إيه قصته؟

فيديو

بطل Fast x يزور الأهرامات بصحبة محمد كريم

فوز مقنع وساحق.. رسالة من بوتين إلى السيسي عقب نجاحه في الانتخابات «فيديوجراف»

عمرنا ما انذلينا هيك.. سيدة فلسطينية تصرخ من قطاع غزة

غير مسبوقة.. هل تتأثر الأرض بقذف الشمس لـ رياح شمسية؟| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ