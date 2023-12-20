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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جولد بيليون: أسعار الذهب في مصر تتجه إلى 3 آلاف جنيه

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، ليسجل سعر تاريخي جديد وذلك في ظل استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي واحتفاظ الأونصة العالمية بمكاسبها والاستقرار فوق المستوى 2000 دولار للأونصة.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 2950 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2970 جنيه للجرام مرتفعاً بمقدار 20 جنيه، يأتي هذا بعد أن ارتفع السعر يوم أمس بمقدار 55 جنيه ليغلق عند المستوى 2950 جنيه للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند 2895 جنيه للجرام.

 

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سعر صرف الدولار في السوق الموازي مستمر في الارتفاع والتداول عند مستويات قياسية تسببت في ارتفاع سعر الذهب المحلي الذي يتم تسعيره باستخدام دولار السوق الموازي.

من جهة أخرى، تستعد الأسواق لتقبل قرار البنك المركزي المصري يوم غد بشأن أسعار الفائدة، حيث تشهد الأسواق تضارب في التوقعات تجاه رفع الفائدة أو تثبيتها، وأثر ذلك على أسواق الذهب.

هذا وتواصل مصر العمل على توفير التمويل الخارجي حيث تدرس مصر في الفترة الحالية طرح سندات بالعملات الخليجية، حيث صرح وزير المالية أن الحصول على تمويلات خارجية بتكلفة معقولة أصبح أمر صعب بسبب تراجع التصنيف الائتماني لمصر وارتفاع أسعار الفائدة.

يذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قامت الشهر الماضي بخفض تصنيف مصر الائتماني للسندات طويلة الأجل إلى – B بعد أن كان عند B لتبقي النظرة المستقبلية مستقرة بشأن هذا التصنيف.

من ناحية أخرى ، نجد أن التوقعات متزايدة بشأن التفاوض حالياً مع صندوق النقد الدولي على رفع قيمة القرض المقدم لمصر بقيمة 3 مليار دولار، وذلك بعد التحديات الجديدة التي تعرض لها الاقتصاد المصري بعد حرب غزة.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
يتحرك الذهب العالمي في نطاق ضعيف خلال جلسة اليوم وذلك بعد ارتفاع خلال الجلستين الماضيتين، حيث يتأثر الذهب بشكل إيجابي بتراجع مستويات الدولار الأمريكي وعوائد السندات الحكومية الأمريكية، ولكنه يفقد الزخم الإيجابي الكافي لاختراق مستويات المقاومة بسبب ضعف أحجام التداول.

استعاد الذهب المحلي الزخم الإيجابي الذي يدفعه إلى الارتفاع وتسجيل مستويات تاريخية جديدة، حيث وجد الدعم من ضبابية الأوضاع الحالية في الاقتصاد المصري بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي لمستويات قياسية.

ارتفع سعر الأونصة العالمية ليتداول اليوم حول المستوى 2040 دولار للأونصة حيث يفشل السعر حتى الآن في اختراق منطقة المقاومة 2040 – 2050 دولار للأونصة بسبب ضعف الزخم الصاعد،
لكن سعر الأونصة العالمية أظهر قدرته على التماسك فوق المستوى 2000 دولار للأونصة وتظل تحركاته نحو الأعلى حتى لو بشكل طفيف، الأمر الذي يدل على قوة الاتجاه الصاعد، وأن الذهب يحاول تكوين قاعدة سعرية بين 2000 – 2050 دولار للأونصة تساعده على تسجيل مستويات قياسية جديدة.

أما عن السعر المحلي:
فقد ارتفع سعر الذهب عيار 21 ليسجل اليوم مستوى تاريخي جديد عند 2970 جنيه للجرام، وذلك مع عودة الزخم الإيجابي إلى التزايد في سوق الذهب في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي لمستويات قياسية.

يستهدف السعر الآن المستوى 3000 جنيه للجرام والذي قد يوقف موجة الصعود بعض الوقت وقد تدفع السعر إلى التذبذب تحت هذا المستوى بغرض تجميع زخم إيجابي جديد يكفي لاختراق هذا المستوى.

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