ارتفاع الفائدة خدم السوق.. شعبة الذهب تكشف مصير الأسعار خلال الفترة المقبلة

كشف هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أسعار الذهب المتوقعة خلال الفترة القليلة المقبلة، في ظل حالة التذبذب الحالية في السوق.

وأضاف ميلاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك علاقة عكسية بين ارتفاع الفائدة على الدولار وأسعار الذهب.

ونوه ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأنه كلما ارتفعت الفائدة؛ يكون هناك إقبال على الدولار كوعاء ادخاري.

ولفت ميلاد إلى أن وجود إقبال على الدولار؛ يجعل هناك حركات بيعية في الذهب، موضحا أن ارتفاع الفائدة خدم سوق الذهب.

وأشار ميلاد، إلى أن المؤشر الأقوى للذهب في الفترة المقبلة هو ارتفاع الأسعار .