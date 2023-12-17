سعر الذهب اليوم الأحد 17 -12- 2023 .. شوف الجرام وصل كام

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب الآن في مصر خلال التعاملات المسائية، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي، ووصلت أسعار الذهب اليوم في مصر إلى مستويات قياسية.

سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب الآن، يقدمها موقع "صدى البلد"، اليوم الأحد 17 - 12 -2023، من خلال نشرة مفصلة تستعرض أسعار الذهب، لمتابعة عمليات البيع والشراء لحركة الذهب بمصر، المستمر في النزول تلك الفترة.

سعر الذهب اليوم الأحد 17 -12-2023 في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,280 شراء 3,291 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 3,007 شراء 3,017 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,870 شراء 2,880 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,460 شراء 2,469 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,913 شراء 1,920 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,640 شراء 1,646 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 102,008 شراء 102,363 جنيها.

الجنيه الذهب بيع 22,960 شراء 23,040 جنيها.

الكيلو بيع 3,280,000 شراء 3,291,429 جنيها.

الذهب

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية سبائك الذهب، ويتم حساب المصنعية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها .