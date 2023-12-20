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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

الذهب
الذهب

سجّلت أسعار الذهب اليوم في مصر أعلى قمة تصل إليها إذ تخطى سعر الجرام الأشهر عند شراء المشغولات الذهبية 30 جنيهًا رسميًا الآن لأول مرة، وذلك في الوقت الذي قفزت فيه أسعار المعدن في بورصة نيويورك، لتسجل مستويات جديدة، مقارنة بسعر الأمس.

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الذهب يواصل الصعود ومفاجأة بـ عيار 21 اليوم

1000 جنيه 

وتحرّك سعر الجنيه الذهب في مصر، فهو الذي يقبل عليه الكثيرون للاستثمار أو للبيع للحصول على أمواله والاستفادة بها، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية.

الذهب 

وشهد سعر الجنيه الذهب تحركا وهو يزن 8 جرامات من عيار 24، ليبدأ من نحو 23,600 جنيه كأقل سعر للشراء ، بعد نحو 22680 جنيها للشراء، وهو أعلى سعر يصل إليه خلال التعاملات في مصر.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

وشهد سعر جرام الذهب اليوم في مصر من عيار 18 تحركا ليبدأ اليوم من 2,529 جنيها  بعد 2,460 جنيها للبيع ، وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء لعض أنواع المشغولات.

ويعتبر سعر هذا العيار بدون أي مصنعية او ضريبة أو دمغة ، ويعد من الأعيرة الشهيرة والمنتشرة جدا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج.

سعر الذهب الآن في مصر 

في هذا التقرير يقدم موقع صدى البلد تقرير مفصل عن أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية: 

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء في مصر: 3,371 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء : 2,950 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأربعاء : 2,529 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم  الأربعاء عيار 14 للشراء: 1,967 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء عيار 24 للبيع: 23,440  جنيهًا.

الذهب 

سعر الذهب عيار 21 الآن بالمصنعية 

ويبحث الكثير عند الشراء من محلات الصاغة عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة، خصوصا عند شراء عيار 21 الذي يبلغ 3950 بعد 2890 جنيها.

وعند حساب سعر المصنعية يتم إضافة بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد يكون بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة الأخرى

الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عيار 18 اليوم

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