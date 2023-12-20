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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صعود تاريخي .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق

صدى البلد

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء أعلى مستوى لها ،  وسط التوقعات المتزايدة بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2024.

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق على المستويين العالمي والمحلي، خلال تعاملات اليوم ، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر الإنفاق الشخصي الأمريكية الجمعة المقبل.

أسعار الذهب اليوم 

وارتفعت أسعار الذهب محليا إلى أعلى مستوى لها حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارً 2950 جنيها بدون مصنعية.

 

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سعر الذهب عالميا

وسجل سعر الذهب عالميا، مستهل تعاملات اليوم الاربعاء 2041 دولارا مقارنة بـ 2025 دولارًا، مستهل تعاملات أمس الثلاثاء

وتشير التوقعات إلى إمكانية حدوث ارتفاع جديد في أسعار الذهب مع توقيت استحقاق شهادات ذات عائد 25 %، ما يرفع الطلب ومن ثم ترتفع الأسعار.
 

سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 2529 جنيها للجرام للشراء و2520 جنيها للبيع.

 

سعر الذهب عيار 21

 

ووصل سعر الذهب عيار 21 الاكثر انتشار إلى 2950 جنيه للبيع و 2930 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 24

 

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا فسجل 3371 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

 سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 23.600 جنيها 

أسعار الفائدة 

 

وكانت أسعار الذهب قد قفزت إلى أعلى مستوى في أسبوع، يوم الخميس الماضي، بعد أن أعلن الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند 5.5% ، مع تزايد التوقعات بإنهاء دورة تشديد السياسة وخفض أسعار الفائدة في عام 2024، مما أدى إلى تراجع الدولار والسندات.

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