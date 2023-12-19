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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

20 جنيها دفعة واحدة| الحكومة تنهي أزمة ارتفاع أسعار البصل

صدى البلد

شهدت أسعار البصل ارتفاعات قوية خلال الفترة الماضية، مما استدعى تدخل الحكومة للسيطرة على هذه الأزمة، التي تسببت في ارتفاع سعر البصل بنحو 20 جنيها تقريبا.

سعر البصل

وسجل سعر البصل اليوم الثلاثاء من 15 إلى 27 جنيها في الكيلو بأسواق الجملة لتصل إلى المستهلك النهائي بنحو 20 إلى 25 جنيها للكيلو.

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تصدير البصل 

وأكد عدد من المسؤولين الحكوميين أن ارتفاع سعر البصل لا يعود إلى التصدير أو نقص الانتاج والمساحات المزروعة وإنما يعود إلى جشع التجار، حيث وصل ريع التاجر إلى نحو 400%.

وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، إنه لا توجد أزمة حقيقية في البصل لكن المشكلة برمتها هي أزمة احتكار من قبل التجار.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن "إنتاج مصر من محصول البصل يكفي احتياجات المواطن، وهناك فائض تصديري"، متابعا:" صدرنا في الموسم السابق حوالي  400 ألف طن  من البصل  من إنتاج  يقرب  من 3.5 مليون طن  سنويا وهذا ما يؤكد عدم وجود  أزمة".

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كميات جديدة وإصدار قرارات.. ماذا فعلت لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع؟

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5 توصيات عاجلة.. تحركات سريعة من لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع|تفاصيل

حملات رقابية 

وشنت وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك  حملات رقابية،  أسفرت حتى الآن عن  ضبط  138 فدانا مخزنا عليها قرابة 150 ألف طن بمحافظة الجيزة وتم ضخ 70 ألف منها بالأسواق  وسوف  يتم ضخ بقية الكميات  خلال الأيام القادمة.

واليوم، تمكنت مديرية التموين بدمياط من ضبط 250 طنًا من البصل تم تخزينه وإخفاؤه ببالات قش في أرض زراعية على مساحة 4 أفدنة بناحية فارسكور بغرض الاحتكار وزيادة سعره بالأسواق.

 لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع

وفي السياق ذاته، توصلت لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهودها لتوفير السلع الاساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وتوصلت اللجنة  إلى عدد من التوصيات بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع  بأسعار مناسبة .

كشفت اللجنة  التي تستهدف توافر السلع المختلفة فى الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، عن مجموعة من المخرجات والتوصيات، يتم تنفيذها على المدي القصير، أو المتوسط والطويل.

ووفقا لتصريحات هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس اللجنة، أنه من  بين التوصيات على المدى القصير:

  • الاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية  
  • تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر 
  • تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري 
  • إعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار لتلك السلع
  • دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة
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