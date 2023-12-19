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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

عيار 21 يتجاوز 3000 جنيه.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمصر

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق على المستويين العالمي والمحلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر الإنفاق الشخصي الأمريكية الجمعة المقبل.

يأتي ذلك وسط التوقعات المتزايدة بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2024.

أسعار الذهب اليوم 

وارتفعت أسعار الذهب محليا إلى أعلى مستوى لها حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارً 2950 جنيها بدون مصنعية، ليتجاوز بذلك مستوى الـ 3000 جنيه بالمصنعية متراوحا بين 3005 و3100 جنيه للجرام .

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سعر الذهب عالميا

 

وارتفع سعر الذهب عالميا، ختام تعاملات اليوم الثلاثاء إلى 2041 دولارا بعد أن تراجع في مستهل التعاملات إلى مستوى 2025 دولارًا.


وتشير التوقعات إلى إمكانية حدوث ارتفاع جديد في أسعار الذهب مع توقيت استحقاق شهادات ذات عائد 25 %، ما يرفع الطلب ومن ثم ترتفع الأسعار.
 

سعر الذهب عيار 18  

 

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 2529 جنيها للجرام للشراء و2520 جنيها للبيع

 

سعر الذهب عيار 21

 

ووصل سعر الذهب عيار 21 الاكثر انتشار إلى 2950 جنيه للبيع و 2930 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 24

 

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا فسجل 3371 جنيه للشراء.

 

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2880 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2895 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 6 دولارات حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2020 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2026 دولارًا.
 

أسعار الفائدة 

 

وكانت أسعار الذهب قد قفزت إلى أعلى مستوى في أسبوع، يوم الخميس الماضي، بعد أن أعلن الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند 5.5% ، مع تزايد التوقعات بإنهاء دورة تشديد السياسة وخفض أسعار الفائدة في عام 2024، مما أدى إلى تراجع الدولار والسندات.

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