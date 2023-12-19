مستوى تاريخي غير مسبوق.. تحرك جديد في أسعار الذهب خلال ختام تعاملات اليوم

وصلت أسعار الذهب إلى مستوى تاريخي، حيث ارتفع الذهب في مصر عند أعلى مستوى سجلته، وذلك بفعل الحفاظ على سعر الأونصة العالمية على مكاسبه منذ اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً خلال تداولات اليوم، الثلاثاء، مستوى تاريخي ووصل إلى 2920 جنيها للجرام مقارنة بـ 2895 جنيه.



سعر الذهب عالميا

وعالميا سجل سعر الذهب 2041 دولار للأونصة.

سعر الذهب مصر

وفي السوق المحلية، سجل سعر الجنيه الذهب 23,360

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب بيع 2,486 شراء 2,503

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى بيع 2,900 شراء 2,920

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 3,314 شراء 3,337 أسعار الذهب عيار 22 بيع 3,038 شراء 3,059 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,900 شراء 2,920 أسعار الذهب عيار 18 بيع 2,486 شراء 2,503 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,933 شراء 1,947 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,657 شراء 1,669 الاونصة بيع 103,074 شراء 103,785 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 23,200 شراء 23,360 الكيلو بيع 3,314,286 شراء 3,337,143

مستقبل سعر الذهب

وهناك توقعات أن استحقاق الشهادات البنكية بعائد 25% في يناير القادم ستعمل على ضخ سيولة نقدية ضخمة في الأسواق قد تتخطى 500 مليار جنيه، وسينتقل جزء كبير منها إلى أسواق الذهب.

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