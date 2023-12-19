مستوى تاريخي غير مسبوق.. تحرك جديد في أسعار الذهب خلال ختام تعاملات اليوم

وصلت أسعار الذهب إلى مستوى تاريخي، حيث ارتفع الذهب في مصر عند أعلى مستوى سجلته، وذلك بفعل الحفاظ على سعر الأونصة العالمية على مكاسبه منذ اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي.
وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً خلال تداولات اليوم، الثلاثاء، مستوى تاريخي ووصل إلى 2920 جنيها للجرام مقارنة بـ 2895 جنيه.
سعر الذهب عالميا
وعالميا سجل سعر الذهب 2041 دولار للأونصة.
سعر الذهب مصر
وفي السوق المحلية، سجل سعر الجنيه الذهب 23,360
سعر الذهب عيار 18
وصل سعر جرام الذهب بيع 2,486 شراء 2,503
سعر الذهب عيار 21
وصل سعر الذهب عيار 21 إلى بيع 2,900 شراء 2,920
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 3,314 شراء 3,337
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 3,038 شراء 3,059
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,900 شراء 2,920
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 2,486 شراء 2,503
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,933 شراء 1,947
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,657 شراء 1,669
|الاونصة
|بيع 103,074 شراء 103,785
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 23,200 شراء 23,360
|الكيلو
|بيع 3,314,286 شراء 3,337,143
مستقبل سعر الذهب
وهناك توقعات أن استحقاق الشهادات البنكية بعائد 25% في يناير القادم ستعمل على ضخ سيولة نقدية ضخمة في الأسواق قد تتخطى 500 مليار جنيه، وسينتقل جزء كبير منها إلى أسواق الذهب.
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