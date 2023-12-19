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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مستوى تاريخي غير مسبوق.. تحرك جديد في أسعار الذهب خلال ختام تعاملات اليوم

صدى البلد

وصلت أسعار الذهب إلى مستوى تاريخي، حيث ارتفع الذهب في مصر عند أعلى مستوى سجلته، وذلك بفعل الحفاظ على سعر الأونصة العالمية على مكاسبه منذ اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً خلال تداولات اليوم، الثلاثاء، مستوى تاريخي ووصل إلى 2920 جنيها للجرام مقارنة بـ 2895  جنيه.

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سعر الذهب عالميا

وعالميا سجل سعر الذهب 2041 دولار للأونصة.

سعر الذهب مصر 

وفي السوق المحلية، سجل  سعر الجنيه الذهب 23,360

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب بيع 2,486 شراء 2,503

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى بيع 2,900 شراء 2,920

أسعار الذهب اليوم

 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 3,314 شراء 3,337
أسعار الذهب عيار 22بيع 3,038 شراء 3,059
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,900 شراء 2,920
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,486 شراء 2,503
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,933 شراء 1,947
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,657 شراء 1,669
الاونصةبيع 103,074 شراء 103,785
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 23,200 شراء 23,360
الكيلوبيع 3,314,286 شراء 3,337,143

مستقبل سعر الذهب

وهناك توقعات أن استحقاق الشهادات البنكية بعائد 25% في يناير القادم ستعمل على ضخ سيولة نقدية ضخمة في الأسواق قد تتخطى 500 مليار جنيه، وسينتقل جزء كبير منها إلى أسواق الذهب.

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