عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

240 جنيها.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بـ مصر

صدى البلد

تراجع سعر الذهب في مصر على مدار الأيام الماضية، وهبطت أسعار الذهب اليوم الأحد من أعلى مستوى نهاية الشهر الماضي.

وهبط الجنيه الذهب من 20.800 جنيه الثلاثاء الماضي إلى 20,560 جنيها اليوم الأحد بتراجع بلغ 240 جنيها.

txt

تراجع 8 جنيهات للكيلو.. سعر الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

txt

بعائد خيالي.. تفاصيل شهادة إدخار البنك العربي الإفريقي الجديدة

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا اليوم الأحد 5-11-2023، إلى مستوى 1993 دولارا بعد أن كسر حاجز 2000 دولار للأونصة الأيام الماضية.

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 2,570 جنيها للجرام مقابل 2600 الثلاثاء الماضي.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى بيع 2,550 وشراء 2,570 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى بيع 2,186 وشراء 2,203 جنيهات.

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بيع 2,671 وشراء 2,692 جنيها.

أسعار الذهب اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,914 شراء 2,937
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,671 شراء 2,692
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,550 شراء 2,570
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,186 شراء 2,203
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,700 شراء 1,713
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,457 شراء 1,469
الأونصةبيع 90,634 شراء 91,345
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 20,400 شراء 20,560
الكيلوبيع 2,914,286 شراء 2,937,143
الذهب سعر الذهب سعر الذهب عالميا سعر الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم سعر الذهب مصر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

300 جنيه كاملة| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة سارة من البترول للمواطنين بشأن أسعار البنزين والسولار

عاجل|مصر ترفض إجلاء رعايا أجانب بعد رفض إسرائيل نقل جرحى من مستشفيات غزة

الصعايدة يودعون رمسيس.. حكاية أضخم محطة قطارات في مصر| الافتتاح اليوم

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

سعر الذهب اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

موضوعات متعلقة

خطوات استخراج جواز سفر لأولادك في أسرع وقت

خطوات إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين 2023

لو رخصتك ضاعت.. خطوات سريعة لاستخراج بدل فاقد أونلاين

أونلاين.. خطوات سهلة لاستخراج شهادة الميلاد

تعرف على أسعار تذاكر القطارات وطرق حجزها أونلاين

مع دخول الشتاء.. خطوات توفر نصف فاتورة الكهرباء

أمطار على هذه المناطق.. تفاصيل الساعات القادمة لطقس اليوم الإثنين

لو رايح الصعيد.. تعرف على محطات القطار لكهربائي

ترشيحاتنا

سوق سوداء .. شخص يجمع 25 مليون جنيه من المصريين العاملين بالخارج

الرئيس الفلسطيني يطالب أمريكا بالوقف الفوري لقصف غزة

تحرك حاسم للناخبين العرب.. تحذيرات لبايدن من خسارة الانتخابات بسبب دعم إسرائيل

جنرال إسرائيلي سابق: سنخسر الحرب أمام حماس إذا حدث هذا الأمر

قرارات عاجلة في التهام حريق لسيدة وصغارها الثلاثة في شقة الطالبية بالجيزة

رئيس الشيوخ يعترض على محاولة بعض النواب الخروج عن «دراسة سوق الكربون»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرعون ضد البلدوزر.. محمد صلاح يطارد هالاند على أكثر من لقب

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

أجمل نساء عصرها.. الأميرة فوزية تسببت في أزمة بين مصر وإيران ما القصة؟

طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية.. اعرف المقادير

فيديو

غضب عربي.. ابن كيم كارداشيان يتنكر في هيئة أطفال غزة.. فيديوجراف

من عمق الألم ينشرون الفرحة.. مقطع فيديو لمجموعة أطفال فلسطينيين داخل مدرسة

أنا بشرف بلدي.. بيومي فؤاد يوجه رسالة نارية لـ محمد سلام

رجال بأجساد الصغار.. مقطع فيديو مؤثر لطفل فلسطيني يروي ما حدث لمنزله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ