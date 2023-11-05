240 جنيها.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بـ مصر

تراجع سعر الذهب في مصر على مدار الأيام الماضية، وهبطت أسعار الذهب اليوم الأحد من أعلى مستوى نهاية الشهر الماضي.

وهبط الجنيه الذهب من 20.800 جنيه الثلاثاء الماضي إلى 20,560 جنيها اليوم الأحد بتراجع بلغ 240 جنيها.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا اليوم الأحد 5-11-2023، إلى مستوى 1993 دولارا بعد أن كسر حاجز 2000 دولار للأونصة الأيام الماضية.

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 2,570 جنيها للجرام مقابل 2600 الثلاثاء الماضي.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى بيع 2,550 وشراء 2,570 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى بيع 2,186 وشراء 2,203 جنيهات.

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بيع 2,671 وشراء 2,692 جنيها.

أسعار الذهب اليوم