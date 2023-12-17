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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحركات غير متوقعة.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد في الأسواق

صدى البلد

تراجعت أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، وتروح سعر الطماطم في الجملة بين 4 إلى 7.5 جنيه للكيلو مقارنة  12.5 جنيها الشهر الماضي لتصل إلى المستهلك في سوق التجزئة بين 10 و15 جنيها للكيلو.

فيما استقرت أسعار البصل في أسواق الجملة متراوحا بين 15 و27 ليصل إلى المستهلك بنحو 25 و35 جنيها للكيلو.

 و ارتفع سعر البطاطس متراوحا بين 8 و14.5 جنيه لتصل إلى أسواق التجزئة إلى 15 و17 جنيها للكيلو.

 

وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاحد 17-12-2023، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الخضراوات اليوم


  • أسعار الطماطم تراوحت بين 4 و7.5 جنيه .
  • أسعار البطاطس تراوحت بين 8 و14 جنيها للكيلو.
  • وسجل سعر الثوم من 30إلى 90 جنيها للكيلو
  • أسعار البصل اليوم تراوحت بين 15 و27 جنيها للكيلو
  • أسعار الكوسة تراوحت بين 8 و 17 جنيها مرتفعه بنحو جنيهين
  •  
  • سعر الجزر بدون عروش تراوح بين 4.5 و5.5 جنيه
  • أسعار الفاصوليا تراوحت بين 6 و10 جنيهات للكيلو
  • الباذنجان البلدي تراوح بين 2 و4.5 جنيه للكيلو

 

  • الباذنجان الرومي تراوح بين 1.5 و3.5 جنيهات للكيلو في الجملة
  • فلفل رومي بلدي تراوح بين 7 و 13 جنيهات للكيلو
  • فلفل حامي بلدي تراوح بين 5 و8 جنيهات للكيلو

أسعار الخضراوات في سوق العبور 

  • سعر الفلفل الألوان تراوح بين 20و32 جنيها
  • وتراوح سعر الخيار الصوب بين 9 و 17 جنيهات.
  • وتراوح سعر الخيار البلدي بين 7 و 11 جنيها للكيلو.
  • واستقر سعر البسلة اليوم بين 24 و26
  • وتراوح سعر البامية بين 40 و 45جنيها للكيلو
  • سجل سعر القلقاس من 10 إلى 13 جنيها للكيلو
  • وسجل سعر البطاطا بين 3 إلى 8 جنيهات للكيلو.
  • ووصل اللفت إلى 2.5 جنيها للكيلو.
  • وتراوح سعر البجر بين 3 و5 جنيهات للكيلو.
  • والعجيزي وشملالي تراوح بين 25 و35 جنيها للكيلو

أسعار الفاكهة

  • أسعار البرتقال البلدي تراوح بين4.5 و 6 جنيهات
  • أسعار برتقال سكري تراوح بين 4 و 7جنيهات
  • أسعار برتقال أبو سرة  تراوح بين5.5 و8 جنيهات
  • أسعار اليوسفي تراوحت بين 6 و 14 جنيها .
  • ووصل سعر الموز البلدي إلى 10 جنيهات للكيلو، والمغربي 12 و بيكو 15
  • أسعار جروب فروت تراوح بين 4و 6 جنيهات
  • سعر عنب كرمسن تراوح بين 18 و28 جنيهات
  • سعر عنب رومي أحمر 12 و 16جنيها
  • سعر عنب مستورد أصفر 35 جنيها
  • سعر عنب مستورد أسود 35 جنيها
  • سعر تفاح أمريكي إيطالي تراوح بين 25 و35 جنيها
  • سعر تفاح جولدن تراروح بين 20 و30 جنيها
  • سعر تفاح سوري لباني تراوح بيم 18 و28 جنيها
  • سعر بلح سماني تراوح بين 4 و7 جنيهات
  • سعر بلح زغلول تراوح بين 7 و10 جنيهات
  • سعر بلح رملي بين 8 و14 جنيها
  • سعر بلح سيوي تراوح بين 30 و40 جنيه
  • سعر الرمان بين 12 و 27 جنيها
  • سعر الفراولة من 18 ل 22 جنيها
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