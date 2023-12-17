تحركات غير متوقعة.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد في الأسواق

تراجعت أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، وتروح سعر الطماطم في الجملة بين 4 إلى 7.5 جنيه للكيلو مقارنة 12.5 جنيها الشهر الماضي لتصل إلى المستهلك في سوق التجزئة بين 10 و15 جنيها للكيلو.

فيما استقرت أسعار البصل في أسواق الجملة متراوحا بين 15 و27 ليصل إلى المستهلك بنحو 25 و35 جنيها للكيلو.

و ارتفع سعر البطاطس متراوحا بين 8 و14.5 جنيه لتصل إلى أسواق التجزئة إلى 15 و17 جنيها للكيلو.

وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاحد 17-12-2023، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الخضراوات اليوم



أسعار الطماطم تراوحت بين 4 و7.5 جنيه .

أسعار الطماطم تراوحت بين 4 و7.5 جنيه . أسعار البطاطس تراوحت بين 8 و14 جنيها للكيلو.

وسجل سعر الثوم من 30إلى 90 جنيها للكيلو

أسعار البصل اليوم تراوحت بين 15 و27 جنيها للكيلو

أسعار الكوسة تراوحت بين 8 و 17 جنيها مرتفعه بنحو جنيهين



سعر الجزر بدون عروش تراوح بين 4.5 و5.5 جنيه

أسعار الفاصوليا تراوحت بين 6 و10 جنيهات للكيلو

الباذنجان البلدي تراوح بين 2 و4.5 جنيه للكيلو

الباذنجان الرومي تراوح بين 1.5 و3.5 جنيهات للكيلو في الجملة

فلفل رومي بلدي تراوح بين 7 و 13 جنيهات للكيلو

فلفل حامي بلدي تراوح بين 5 و8 جنيهات للكيلو

أسعار الخضراوات في سوق العبور

سعر الفلفل الألوان تراوح بين 20و32 جنيها

وتراوح سعر الخيار الصوب بين 9 و 17 جنيهات.

وتراوح سعر الخيار البلدي بين 7 و 11 جنيها للكيلو.

واستقر سعر البسلة اليوم بين 24 و26

وتراوح سعر البامية بين 40 و 45جنيها للكيلو

سجل سعر القلقاس من 10 إلى 13 جنيها للكيلو

وسجل سعر البطاطا بين 3 إلى 8 جنيهات للكيلو.

ووصل اللفت إلى 2.5 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر البجر بين 3 و5 جنيهات للكيلو.

والعجيزي وشملالي تراوح بين 25 و35 جنيها للكيلو

أسعار الفاكهة