انخفاض أسعار الطماطم يفاجئ المواطنين.. وهذا وقت التخزين المناسب

تباينت أسعار الخصراوات والفاكهة في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة، وكما يقول المثل المعروف “مجنونة ياقوطة”، فنتسائل جميعًا عن سبب إطلاق هذا المثل على الطماطم، لنجد الإجابة في تباين أسعارها بين الحين والأخر.

تتناين أسعار الطماطم بين الحين والآخر ففي فترة تجد أسعارها منخفضة وفترة تجدها عالية جدًا، وبعد فترة ارتفاع في الأسعار، انخفض سعر الطماطم بشكل مفاجئ، فما أسعارها وما وقت التخزين؟…

انخفاض مفاجئ في أسعار الطماطم

فاجأت أسعار الطماطم الجمع بانخفاض مفاجئ، حيث انخفضت بمعدل 2.5 جنيه عن سعرها سابقًا، ليسجل سعر الكيلو منها من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات في سوق العبور.. ليكون هذا الوقت الأمثل لتخزينها.

أسعار الخضراوات في السوق اليوم

الطماطم يتراوح سعرها ما بين 5 و 12.5 جنيه

يتراوح سعر البطاطس ما بين 10 و 13 جنيها

سعر البصل من 15 إلى 19 جنيها للكيلو

سعر الكوسة يتراوح ما بين 2.5 إلى 4.5 جنيه للكيلو

الجزر بدون عروش من 8 إلى 12 جنيها

الفاصوليا من 6 إلى 10 جنيهات

الباذنجان من 1.75 إلى 3.75 جنيه

الفلفل الرومي من 5.5 إلى 8.5 جنيه

الفلفل الحامي من 4 إلى 7 جنيهات

الفلفل الألوان من 12 إلى 25 جنيها

الملوخية من 3 إلى 5 جنيهات

الخيار صوب من 6 إلى 8 جنيهات

الخيار البلديمن 4 إلى 6 جنيهات

البامية من 28 إلى 30 جنيها

القلقاس من 8 إلى 9 جنيهات

البطاطا من 2 إلى 3.5 جنيه

اللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه

الخس الكابوتشي من 4 إلى 5 جنيهات

البروكلي 9 جنيهات

أسعار الفاكهة