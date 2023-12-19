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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ضربة موجعة للأخضر.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

صدى البلد

يشهد الدولار حالة من عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، ويواجه الكثير من الضربات الموجعة، كان اخرها ما أعلنه نائب رئيس وزراء روسيا عن دراسة موسكو وبكين  التجارة المتبادلة بالعملات الوطنية فقط”.

اليوم الثلاثاء، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري تشيرنيشينكو، إن روسيا والصين اتفقتا على احتساب مؤشرات التجارة المتبادلة بالعملتين الوطنيتين فقط.

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وأضاف تشيرنيشينكو: “تستمر التجارة بين روسيا والصين في إظهار النمو هذا العام، على الرغم من القاعدة المرتفعة في العام الماضي”، مشيرا إلي أن “موسكو وبكين تدرسان التجارة المتبادلة بالعملات الوطنية فقط”.

 

وفي مصر، استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19-12-2023، في البنوك العاملة في مصر للشهر التاسع على التوالي.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-12-2023، والذي شهد استقرارا، ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه للبيع.

 

وبلغ سعر الدولار في بنك سايب مستوى صرف بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك البركة
ووصل سعر الدولار في بنك البركة إلى قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في ميد بنك
سجل سعر الدولار في ميد بنك قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في  بنك القاهرة
وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، بختام تعاملات البنوك اليومية.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
وسجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري. 

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