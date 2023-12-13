كميات جديدة وإصدار قرارات.. ماذا فعلت لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع؟

توصلت لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى عدد من التوصيات بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة .

كشفت اللجنة التي تستهدف توافر السلع المختلفة فى الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، عن مجموعة من المخرجات والتوصيات، يتم تنفيذها على المدي القصير، أو المتوسط والطويل.

توصيات ضبط الأسواق وأسعار السلع

ووفقا لتصريحات هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس اللجنة، أنه من بين التوصيات على المدي القصير.

الاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية

تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر

تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري

إعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار لتلك السلع

دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة

كما أوصت اللجنة إلى عدد من التوصيات المقرر تنفيذها على المدي المتوسط والطويل، تتضمن:

استحداث نظام الكتروني لمتابعة تداول السلع، بما يتيح تتبعها من مكان توريدها الأصلى وصولا للمستهلك النهائى

العمل على زيادة حجم الاستثمارات فى المناطق اللوجيستية للسلع الغذائية الاستراتيجية.

وأمس الاثنين ، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بـ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى ما عقدته لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع من اجتماعات، وما تم التوافق عليه خلال هذه الاجتماعات.

ضبط الأسواق وأسعار السلع

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن اللجنة بحثت عددا من التجارب والدراسات الدولية فى مجال ضبط الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية، وما اتخذته تلك الدول من إجراءات وقرارات فى هذا الشأن.

وتابعت : تم التوافق على مجموعة من المخرجات والتوصيات، بحيث يتم تنفيذها على المدي القصير، أو المتوسط والطويل.

ضخ كميات جديدة من السلع

ولفتت الوزيرة إلى أنه من بين التوصيات على المدي القصير، الاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية تحقيقاً للوفرة والاتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية.

تحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة

وتابعت: إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري وإعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار لتلك السلع، وكذلك دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.

نظام إلكتروني لمتابعة تداول السلع

وأضافت الوزيرة: أن التوصيات المقرر تنفيذها على المدي المتوسط والطويل، تتضمن استحداث نظام الكتروني لمتابعة تداول السلع، بما يتيح تتبعها من مكان توريدها الأصلى وصولا للمستهلك النهائى، هذا إلى جانب العمل على زيادة حجم الاستثمارات فى المناطق اللوجيستية للسلع الغذائية الاستراتيجية.