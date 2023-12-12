زلزال قوى يضرب أسعار الذهب.. وقيمة غير متوقعة لـ عيار 21

انخفض سعر الذهب عالميا بقوة خلال الايام القليلة الماضية، وهبط سعر الذهب من 2021 دولارا للأوقية الثلاثاء الماضي إلى 1980 دولارا اليوم الثلاثاء.

وواقع سعر الذهب العالمي تحت تأثير سلبي بعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي اظهر ارتفاع الوظائف الجديد بقيمة 199 ألف وظيفة مقارنة مع القراءة السابقة 150 ألف وظيفة، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 3.7% من أعلى مستوياته في عامين عند 3.9%.

وتدل قوة بيانات الوظائف على استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي ودعم معدلات التضخم، وبالتالي البنك الفيدرالي هيأجل قرار خفض الفائدة بعد أن كانت الأسواق تتوقع أن يبدأ خفض الفائدة في شهر مارس 2024.

أسعار الذهب عالميا

سجلت أسعار الذهب عالميا اليوم، الثلاثاء 12-12-2023، قيمة 1980 دولارا للأوقية.

وفي مصر، شهدت أسعار الذهب هدوء نسبي الرغم التراجع القوي الذي حدث في سعر الذهب عالميا، ليواصل بذلك هوء بعيدا عن التقبات القوية التي تحدث في السعر العالمي

سعر الذهب غي مصر

وفي السوق المحلية، سجل سعر الجنيه الذهب 22.320جنيه .

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى بيع 2,374 شراء 2,391

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى بيع 2,770 شراء 2,790

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 3,166 شراء 3,189 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,902 شراء 2,923 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,770 شراء 2,790 أسعار الذهب عيار 18 بيع 2,374 شراء 2,391 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,847 شراء 1,860 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,583 شراء 1,594 الاونصة بيع 98,454 شراء 99,165 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 22,160 شراء 22,320 الكيلو بيع 3,165,714 شراء 3,188,571

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