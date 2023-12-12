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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

زلزال قوى يضرب أسعار الذهب.. وقيمة غير متوقعة لـ عيار 21

صدى البلد

انخفض سعر الذهب عالميا بقوة خلال الايام القليلة الماضية، وهبط سعر الذهب من 2021 دولارا للأوقية الثلاثاء الماضي إلى 1980 دولارا اليوم الثلاثاء.

وواقع سعر الذهب العالمي تحت تأثير سلبي بعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي اظهر ارتفاع الوظائف الجديد بقيمة 199 ألف وظيفة مقارنة مع القراءة السابقة 150 ألف وظيفة، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 3.7% من أعلى مستوياته في عامين عند 3.9%.

وتدل قوة بيانات الوظائف على استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي ودعم معدلات التضخم، وبالتالي البنك الفيدرالي هيأجل قرار خفض الفائدة بعد أن كانت الأسواق تتوقع أن يبدأ خفض الفائدة في شهر مارس 2024.

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 أسعار الذهب عالميا 

سجلت أسعار الذهب عالميا اليوم، الثلاثاء 12-12-2023، قيمة 1980 دولارا للأوقية. 

وفي مصر، شهدت أسعار الذهب هدوء نسبي الرغم التراجع القوي الذي حدث في سعر الذهب عالميا، ليواصل بذلك هوء بعيدا عن التقبات القوية التي تحدث في السعر العالمي

سعر الذهب غي مصر 

وفي السوق المحلية، سجل  سعر الجنيه الذهب 22.320جنيه .

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر جرام  الذهب عيار 18 إلى بيع 2,374 شراء 2,391

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سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى بيع 2,770 شراء 2,790

أسعار الذهب اليوم

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 3,166 شراء 3,189
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,902 شراء 2,923
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,770 شراء 2,790
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,374 شراء 2,391
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,847 شراء 1,860
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,583 شراء 1,594
الاونصةبيع 98,454 شراء 99,165
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 22,160 شراء 22,320
الكيلوبيع 3,165,714 شراء 3,188,571

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