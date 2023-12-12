زلزال قوى يضرب أسعار الذهب.. وقيمة غير متوقعة لـ عيار 21

انخفض سعر الذهب عالميا بقوة خلال الايام القليلة الماضية، وهبط سعر الذهب من 2021 دولارا للأوقية الثلاثاء الماضي إلى 1980 دولارا اليوم الثلاثاء.
وواقع سعر الذهب العالمي تحت تأثير سلبي بعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي اظهر ارتفاع الوظائف الجديد بقيمة 199 ألف وظيفة مقارنة مع القراءة السابقة 150 ألف وظيفة، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 3.7% من أعلى مستوياته في عامين عند 3.9%.
وتدل قوة بيانات الوظائف على استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي ودعم معدلات التضخم، وبالتالي البنك الفيدرالي هيأجل قرار خفض الفائدة بعد أن كانت الأسواق تتوقع أن يبدأ خفض الفائدة في شهر مارس 2024.
أسعار الذهب عالميا
سجلت أسعار الذهب عالميا اليوم، الثلاثاء 12-12-2023، قيمة 1980 دولارا للأوقية.
وفي مصر، شهدت أسعار الذهب هدوء نسبي الرغم التراجع القوي الذي حدث في سعر الذهب عالميا، ليواصل بذلك هوء بعيدا عن التقبات القوية التي تحدث في السعر العالمي
سعر الذهب غي مصر
وفي السوق المحلية، سجل سعر الجنيه الذهب 22.320جنيه .
سعر الذهب عيار 18
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى بيع 2,374 شراء 2,391
سعر الذهب عيار 21
وصل سعر الذهب عيار 21 إلى بيع 2,770 شراء 2,790
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 3,166 شراء 3,189
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,902 شراء 2,923
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,770 شراء 2,790
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 2,374 شراء 2,391
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,847 شراء 1,860
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,583 شراء 1,594
|الاونصة
|بيع 98,454 شراء 99,165
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 22,160 شراء 22,320
|الكيلو
|بيع 3,165,714 شراء 3,188,571
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