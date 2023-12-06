إقبال ممتاز.. أيهما أفضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»؟| تفاصيل

رجّح العديد من الخبراء أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أو تثبيت سعر الفائدة مُستبعدين حدوث رفع في سعر الفائدة خلال العام الجاري 2023.

أتاح البنك الأهلي المصري وبنك مصر شراء شهادات بالدولار خلال جميع فروع البنكين، وكذا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي باستخدام بطاقات ائتمان غير صادرة من مصر.

ولاقت هذه الشهادات إقبالا جيدا، وفقا لما أعلنه محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر.

وقال الأتربي إن حصيلة الشهادات الدولارية المطروحة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر جيدة، لافتا إلى أن جزءا منها جاء من كسر شهادات وتحويل من حسابات جارية إلى شهادات والباقي جاء من جاء من خارج البنكين سواء من بنوك داخلية أو خارجية.

وكانت لجنة السياسات النقدية قد أعلنت في اجتماعهـا السابق والذي وافق 2 نوفمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب.. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

طرح شهادات جديدة

ووفقا لما ذكره البنك، يمكن لعملاء البنك المقيمين بالخارج وليس لهم حسابات بالعملة الأجنبية تحويل المبالغ المطلوبة لشراء الشهادات، وسيقوم البنك بفتح حسابات فرعية لهم بالعملة الأجنبية، أما لغير عُملاء البنك يمكنهم الشراء أيضا من خلال تعليمات مصاحبة لتحويلات بنكية موضحًا به رقمهم القومي و المنتج المطلوب شراؤه، على أن يتم الإعلان عن أرقام الحسابات التي سيتم التحويل عليها على موقع البنك الإلكتروني تزامنًا مع إطلاق المنتج واستيفاء المستندات اللازمة للتعامل على تلك الحسابات من خلال فروع البنك وأي قنوات إضافية سيتم الإعلان عنها قريبًا.

شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة

أعلن البنك الأهلي المصري عن إصدار شهادتي إدخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات، وذلك تلبية لرغبات العملاء في توجيه مدخراتهم من العملات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر، من خلال ادخارها في وعاء ادخاري بعائد مميز يحافظ على تلك المدخرات وتنميتها ومنح العملاء المرونة اللازمة لإدارة مدخراتهم وعوائدها، إضافة إلى منح قروض شخصية بالجنيه المصري للمصريين العاملين بالخارج بضمان مرتباتهم، حيث يبدأ البنك في اصدار الشهادتين وكذا منح قرض بضمان المرتب اعتبارا من الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023.

وقد سبق لكل من البنك الأهلي المصري بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة تقديم منتج معاش بكره بالجنيه محققا نجاحا في تلبية احتياجات العديد من العملاء، وتقوم شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي المصري بالانتهاء من المتطلبات التكنولوجية لاستحداث منتج جديد للمصريين بالخارج، والذي سيتم الإعلان عن جميع تفاصيله في مؤتمر صحفي بالهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأسبوع المقبل بناءً على الموافقة الصادرة من الهيئة للشركة في مارس 2023، وذلك عقب الانتهاء من جميع المتطلبات التشغيلية اللازمة في هذا الشأن.

شهادة الأهلي بلس

الشهادة الدولارية الأولى “الأهلي بلس” وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7%؜ ويصرف العائد بذات العملة ربع سنويا، كما يجوز الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية وذلك بحد أقصى يصل الى 10 ملايين جنيه وبسعر عائد قدره 2.25 % أقل من سعر إقراض البنك المركزي.

شهادة الأهلي فورًا

والشهادة الدولارية الثانية “الأهلي فورًا” وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدمًا بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأمريكي.

وتبلغ فئات الشهادات 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، كما يحتسب العائد اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استرداد الشهادات بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا للقواعد المعمول بها وجدول الاسترداد المعلن عنه.

شهادة القمة من بنك مصر

شهادة "القمة" ذات عائد 9% سنوياً، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب، بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويصرف العائد مقدماً للثلاث سنوات (27%) تراكمي بالجنيه المصري، ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع، ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

شهادة "إيليت" ذات عائد 7%

كما أن شهادة "إيليت" ذات عائد 7% سنوياً، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي، طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك، كما يمكن لحاملي شهادة إيليت الاقتراض بالجنيه المصري وحتى 50% من القيمة الاستردادية للشهادة وبحد أقصى 10 ملايين جنيه، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص بنك مصر الدائم على تلبية احتياجات عملائه المتنوعة واستحداث كل ما هو جديد ويتناسب مع احتياجات العملاء، و التطوير الدائم لأوعية البنك الادخارية، يطلق بنك مصر شهادتي ادخار "القمة" و"إيليت" بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات.

كما يمكن استرداد الشهادات بعد مضي 6 أشهر وفقاً لقواعد الاسترداد المميزة المعمول بها بالنسبة لتلك الشهادات، هذا ويضمن البنك المركزي المصري لمالكي الشهادات الحق في تحويل مبالغ الاستردادات والعائد تبعاً للقواعد المنظمة للشهادات إلى حساب العميل خارج مصر إذا طلب ذلك وبدون حد أقصى للتحويل مع الإعفاء من بعض الرسوم الخاصة بالحساب.

هذا ويعد طرح تلك الشهادات استمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء جدد، حيث يسعى البنك دائماً لزيادة الحصة السوقية مع تلبية جميع احتياجات العملاء من مختلف المنتجات والخدمات المصرفية، وتوفير أعلى جودة لخدمة العملاء، مع استخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة.