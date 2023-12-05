عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لمدة 10 أيام فقط.. مفاجأة سارة من البنوك للمواطنين

صدى البلد

تستمر البنوك العاملة في مصر في تقديم عدد من الخدمات البنكية حتى منتف الشهر الجاري، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم.

وكانت البنوك قد بدأت منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري، وحتى 15 ديسمبر الجاري،  فتح حسابات مجانية دون حد أدنى، في إطار فعاليات الشمول المالي، وبالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الهمم.

txt

عكس الاتجاه| الدولار يرتفع أمام عدد من العملات وهذه قيمته في مصر الان

txt

انخفاض في سعر الذهب اليوم.. والعالمي يخسر 134 دولار دفعه واحدة


ويهتم البنك المركزي بتعزيز ودعم الشمول المالي في مصر، والعمل على توفير خدمات تلبي احتياجات الشرائح المختلفة من المجتمع.

وتقدم البنوك المصرية فتح حسابات بكافة أنواعها التوفير والجاري، مجانًا بدون حد أدنى أو مصاريف، وتصدر البنوك المصرية بطاقات ائتمانية مدفوعة مقدمًا للعملاء الجدد مجانا، والبطاقات المدينة للعملاء.

 

 تتيح البنوك المصرية خدمة فتح حسابات مجانية دون حد أدنى، في إطار فعاليات الشمول المالي، وبالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الهمم، وعن الخدمات فجاءت كالتالي.

خدمات مجانية بالبنوك

-فتح حسابات مجانية دون حد أدنى.

-إمكانية فتح محفظة إلكترونية مجانية.

-إصدار بطاقة الخصم الفوري مجاناً.

وفي سياق أخر، ارتفعت ودائع عملاء البنوك بالنقد المحلي بنهاية أغسطس الماضي إلي 5.93 تريليون جنيه بعد أن كانت 5.822 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام ومقارنة بـ 5.8 تريليون جنيه في يونيو 2023.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن ودائع قطاع الاعمال العام سجلت 150.1 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 138.203 مليار جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 143.5 مليار جنيه في يونيو2023.

 

ووصلت ودائع القطاع الخاص وفقًا للتقرير نحو 1.054 تريليون جنيه في أغسطس السابق مقابل 1.02 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 985.1 مليار جنيه في يونيو 2023.

وبلغت ودائع القطاع العائلي لحوالي 4.7 تريليون جنيه في أغسطس السابق مقابل 4.62 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 4.6 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.

وسجلت ودائع القطاع الخارجي حوالي 35.5 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 31.614 مليار جنيه في يوليو الماضي مقارنة بـ28 مليار جنيه في يونيو 2023.

 

البنوك مناسبة اليوم العالمي ذوى الهمم فتح حسابات مجانية فتح محفظة إلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابل رمسيس السبب| القصة الكاملة لانقطاع الإنترنت.. وهذا موعد عودة الخدمة

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

لأول مرة| كوريا الجنوبية تعرض منتجات عسكرية يستخدمها الجيش المصري .. صور

بيان عاجل من النيابة العامة بعد تأثر الخدمات بسبب الإنترنت

جدول إجازات مصر 2024.. 121 يومًا من الراحة

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

انخفاض في سعر الذهب اليوم.. والعالمي يخسر 134 دولار دفعه واحدة

الخطيب تدخل.. أول رد من الأهلي على صفقة عمر كمال عبد الواحد

موضوعات متعلقة

عكس الاتجاه| الدولار يرتفع أمام عدد من العملات وهذه قيمته في مصر الان

محيي الدين: مبادرة المشروعات الخضراء الذكية نموذج رائد لحشد العمل المناخي محليا

انخفاض في سعر الذهب اليوم.. والعالمي يخسر 134 دولار دفعه واحدة

وزيرة التخطيط: تعاون مستقبلي مع شركة هانيويل للاستثمار في الهيدروجين الأخضر

التخطيط: تعزيز التعاون مع شركة فورتسكيو لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء

وزيرة التخطيط: الدولة المصرية تحرص على دعم التحول الأخضر في مختلف المجالات

صندوق مصر السيادي: أكثر من 5 تحالفات جديدة توقّع اتفاقيات إطارية في الطاقة المتجدّدة

الإحصاء: 20.3 % ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية إلى قبرص خلال 2023

ترشيحاتنا

"إذلال الجيش الإسرائيلي".. واقعة صادمة لقائد أركان القوات في اجتماع مجلس الحرب..تفاصيل

بيان مشترك من السعودية وقطر بشأن الصراع في غزة

مفاجآت طوفان الأقصى مازالت تتفجر| القصة الكاملة لجاسوس حماس داخل جيش الاحتلال.. ضربة لإسرائيل

زيلينسكي يلغي خطابه أمام الكونجرس الأمريكي في اللحظة الأخيرة

يوسف الحسيني يهاجم عمرو أديب: عاوز يسود عيشة الناس

صيغة التشهد الصحيحة في الصلاة.. احذر لا تصح العبادة إلا به


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى تأسيس مزاد كريستيز.. ضم أغلى لوحة بيعت بتاريخ المزادات

هل كثرة أمراض السرطانات لها علاقة بتغير المناخ.. دراسة تكشف مفاجأة

لا تتغافل عنها.. أعراض تحذيرية تدل على الإصابة بجلطة القلب

لأول مرة| كوريا الجنوبية تعرض منتجات عسكرية يستخدمها الجيش المصري .. صور

فيديو

تفاصيل مأساوية في حادث المنيا.. ماذا حدث؟

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2023

السكر بـ 27 جنيها.. الأزمة انتهت

مثير للاهتمام .. منظمة الصحة العالمية تبعث رسالة تحذيرية عن متحور كورونا الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ