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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عكس الاتجاه| الدولار يرتفع أمام عدد من العملات وهذه قيمته في مصر الان

صدى البلد

ارتفع سعر الدولار مقابل سلة من العملات، اليوم الثلاثاء، واقترب من قرب أعلى مستوى له في أسبوع، بعد أن شهد تراجع كبير خلال الفترة الماضية.

وذلك بعد أن أظهرت بيانات التوظيف الجديدة أن فرص العمل الأمريكية انخفضت في أكتوبر إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2021.

ووفقا لـ “رويترز” ، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي في أحدث تعاملات 0.12٪ إلى 103.73، قرب أعلى مستوياته في أسبوع.

وأدى تباطؤ سوق العمل وانحسار التضخم إلى زيادة التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ربما يكون قد انتهى من رفع أسعار الفائدة في هذه الدورة، حتى أن الأسواق المالية تتوقع خفض أسعار الفائدة في منتصف عام 2024.

وفي مصر تراجع سعر الدولار في السوق الموازي، وواصل استقراره في البنوك للشهر الثامن على التوالي 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-12-2023، والذي شهد استقرارًا للشهر الثامن على التوالي ، ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

 

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تراجع مفاجئ لسعر الدولار في السوق الموازية.. وهذا هو سعر الصرف الآن

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك سايب مستوى صرف بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

 

سعر الدولار في بنك البركة
ووصل سعر الدولار في بنك البركة إلى قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في ميد بنك
سجل سعر الدولار في ميد بنك قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في  بنك القاهرة
وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، بختام تعاملات البنوك اليومية.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
وسجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري. 

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