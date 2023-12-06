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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفع عالميا.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء

صدى البلد

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 6-12-2023، حالة من الاستقرار على نفس سعر الدولار خلال فبراير الماضي.

وعالميا، ارتفع الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى له في أسبوع واحد مقابل سلة من العملات، أمس الثلاثاء، بعد أن أظهرت بيانات التوظيف الجديدة أن فرص العمل الأمريكية انخفضت في أكتوبر إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2021.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار اليوم الأربعاء 6-12-2023، والذي شهد استقرارًا للشهر الثامن على التوالي ، ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك سايب مستوى صرف بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

 

سعر الدولار في بنك البركة
ووصل سعر الدولار في بنك البركة إلى قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في ميد بنك
سجل سعر الدولار في ميد بنك قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في  بنك القاهرة
وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، بختام تعاملات البنوك اليومية.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
وسجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري. 

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