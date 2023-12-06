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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بطاقات الخصم ومحافظ إلكترونية بالمجان| البنوك تقدم هدايا للمواطنين ستنتهي في هذا الموعد

صدى البلد

تواصل البنوك العاملة في السوق المصري  اليوم الأربعاء  تقديم عدد من الخدمات البنكية حتى منتصف الشهر الجاري، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم.

 

وتقدم البنوك خلال الفترة الجارية وحتى 15 ديسمبر 2024  فتح حسابات مجانية دون حد أدنى، في إطار فعاليات الشمول المالي ، وبمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، 

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ويهتم البنك المركزي بتعزيز ودعم الشمول المالي في مصر، والعمل على توفير خدمات تلبي احتياجات الشرائح المختلفة من المجتمع.

وتقدم البنوك المصرية فتح حسابات بكافة أنواعها التوفير والجاري، مجانًا بدون حد أدنى أو مصاريف، وتصدر البنوك المصرية بطاقات ائتمانية مدفوعة مقدمًا للعملاء الجدد مجانا، والبطاقات المدينة للعملاء.

 تتيح البنوك المصرية خدمة فتح حسابات مجانية دون حد أدنى، في إطار فعاليات الشمول المالي، وبالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الهمم، وعن الخدمات فجاءت كالتالي.

خدمات مجانية بالبنوك

-فتح حسابات مجانية دون حد أدنى.

-إمكانية فتح محفظة إلكترونية مجانية.

-إصدار بطاقة الخصم الفوري مجاناً.

الوادائع في البنوك

وفي سياق أخر، ارتفعت ودائع عملاء البنوك بالنقد المحلي بنهاية أغسطس الماضي إلي 5.93 تريليون جنيه.

وذلك بعد أن كانت 5.822 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام ومقارنة بـ 5.8 تريليون جنيه في يونيو 2023.

 وسجلت ودائع قطاع الاعمال العام  150.1 مليار جنيه في أغسطس الماضي بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، مقابل 138.203 مليار جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 143.5 مليار جنيه في يونيو2023.

 

ووصلت ودائع القطاع الخاص وفقًا للتقرير نحو 1.054 تريليون جنيه في أغسطس السابق مقابل 1.02 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 985.1 مليار جنيه في يونيو 2023.

وبلغت ودائع القطاع العائلي لحوالي 4.7 تريليون جنيه في أغسطس السابق مقابل 4.62 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 4.6 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.

وسجلت ودائع القطاع الخارجي حوالي 35.5 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 31.614 مليار جنيه في يوليو الماضي مقارنة بـ28 مليار جنيه في يونيو 2023.

 

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