عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

15 جنيها دفعة واحدة.. أسعار الدواجن تواصل التراجع في الأسواق

صدى البلد

تعد صناعة الدواجن في مصر من أهم الصناعات التي تسهم بشكل كبير في توفير مصادر البروتين الحيواني، وتتميز مشاريع الدواجن بعدة خصائص، من أهمها سرعة دوران رأس المال بجانب عدم احتياجها لرقعة زراعية كبيرة.

 

تشهد أسعار الدواجن في الأسواق تراجعا بقوة خلال الأيام الماضية بعد إطلاق مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي خفض على إثرها اتحاد منتجي الدواجن الأسعار بنحو 15 جنيها للدواجن و25 جنيها لـ طبق البيض.

 

وخلال الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار الأعلاف، حيث سجّلت أسعار الذرة 13600 جنيه ووصل سعر الصويا إلى  32500 جنيه .

txt

انخفاض في سعر الذهب اليوم.. والعالمي يخسر 134 دولار دفعه واحدة

txt

عكس الاتجاه| الدولار يرتفع أمام عدد من العملات وهذه قيمته في مصر الان

txt

لمدة 10 أيام فقط.. مفاجأة سارة من البنوك للمواطنين

txt

توقعات بالتخفيض.. أعلى سعر فائدة على الشهادات في البنوك

وعن أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6-12-2023، فسجلت نحو 61 جنيهًا للكيلو الواحد في الدواجن البيضاء، 77 جنيهًا للساسو و105 جنيهات للدواجن البلدي.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 في مصر، في المزارع والأسواق، والتي تراجعت على  مستوى جميع الأنواع.

وتراجعت أسعار العديد من مدخلات الإنتاج اليوم، من بينها الذرة والصويا.

 

سعر الدواجن اليوم

وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء 6-12-2023، في المزرعة نحو 61 جنيها للكيلو، مقارنة بـ 76 جنيها بداية الشهر الماضي.

 

وتراجعت أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق بنحو 15 جنيهًا مقارنة بأسعار الدواجن الشهر الماضي ، وتراوح سعرها بين 70 و 72 جنيها للكيلو.

 

أسعار الأعلاف

  • أسعار الأعلاف  تراوح سعر الطن بين 18 و24 ألف جنيه، وسجل سعر علف الدواجن 23.5 ألف جنيه للطن.
  • وتراجعت أسعار الذرة منذ بداية لأسبوع الجاري، ووصل سعر الذرة إلى 13600 جنيه.
  • وسجل سعر الصويا اليوم الأربعاء 32500 ألف جنيه.

سعر البيض اليوم 

وسجل سعر طبق البيض الأبيض 118 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية والعربيات المتنقلة التابعة لوزارة الزراعة، ليصل إلى المستهلك بنحو 125 جنيهًا.

وسجل سعر طبق البيض الأحمر  120 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو  130 جنيهًا.

وسجل سعر البيض البلدي 147 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 155 و160 جنيهًا.

سعر الدواجن للمستهلك

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 6-12-2023، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق ما بين 70 و73 جنيها للكيلو الواحد .

سعر الكتكوت اليوم 

وتراجع سعر الكتكوت اليوم الأربعاء 6-12-2023، على مستوى جميع الأنواع:

سعر كتكوت أبيض أهالي 22 جنيهًا مرتفعًا بنحو جنيهين
سعر كتكوت أبيض شركات 25 جنيهًا مرتفعًا بنحو جنيهين
سعر كتكوت ساسو استقر عند 17 جنيها 
سعر كتكوت بلدي 9 جنيها.
سعر كتكوت زري 15 جنيها.

 

بورصة الدواجن

  • سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 62 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 72 و75 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الدواجن الساسو سجل 77 مقارنة بـ  87 جنيها للكيلو، ليصل إلى المواطن بنحو 95 و100 جنيه.
  • وسعر الدواجن البلدي حر استقر عند  150 جنيها للكيلو.
  •  

سعر الفراخ اليوم 

  • وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  62 جنيها للكيلو.
  • وتراوح سعر البانيه اليوم بين 150 و160 جنيها للكيلو الواحد.
  • وسجلت أسعار الدواجن الرزي 95 جنيها للكيلو.

ويرجع تراجع أسعار الدواجن والبيض في مصر إلى عدة عوامل، منها:

زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق، مما أدى إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار.
إجراءات الحكومة المصرية لضبط الأسواق ومنع الارتفاع غير المبرر لأسعار السلع الغذائية.
ويتوقع أن يستمر تراجع أسعار الدواجن والبيض في مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج وزيادة المعروض في الأسواق.

الدواجن اسعار الدواجن اسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن والبيض اليوم الدواجن البيضاء الأعلاف سعر البيض اليوم سعر الدواجن للمستهلك الكتكوت بورصة الدواجن سعر الفراخ اليوم سعر الدواجن مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابل رمسيس السبب| القصة الكاملة لانقطاع الإنترنت.. وهذا موعد عودة الخدمة

لأول مرة| كوريا الجنوبية تعرض منتجات عسكرية يستخدمها الجيش المصري .. صور

انخفاض في سعر الذهب اليوم.. والعالمي يخسر 134 دولار دفعه واحدة

بيان عاجل من النيابة العامة بعد تأثر الخدمات بسبب الإنترنت

الخطيب تدخل.. أول رد من الأهلي على صفقة عمر كمال عبد الواحد

مكنش في السر.. تفاصيل زواج الفنان سامح الصريطي والمطربة المعتزلة حنان

سقوط لصوص الغلابة| الكشف أخيراً عن المتسبب في أزمة السكر.. وبشرى سارة للمصريين

جدول إجازات مصر 2024.. 121 يومًا من الراحة

موضوعات متعلقة

انخفاض في سعر الذهب اليوم.. والعالمي يخسر 134 دولار دفعه واحدة

وزيرة التخطيط: تعاون مستقبلي مع شركة هانيويل للاستثمار في الهيدروجين الأخضر

التخطيط: تعزيز التعاون مع شركة فورتسكيو لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء

وزيرة التخطيط: الدولة المصرية تحرص على دعم التحول الأخضر في مختلف المجالات

صندوق مصر السيادي: أكثر من 5 تحالفات جديدة توقّع اتفاقيات إطارية في الطاقة المتجدّدة

الإحصاء: 20.3 % ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية إلى قبرص خلال 2023

الإحصاء: 10% زيادة في أعداد رؤوس الماشية عام 2022 

وزيرة التخطيط: مصر تسعى للحصول على 8% من حصة سوق الهيدروجين العالمي

ترشيحاتنا

ناقد رياضي: الأهلي من حقه الدفاع عن الشحات.. وحجازي مع الاتحاد بالمونديال

أهالي النوبة لحملة السيسي: نثمن دور الرئيس في صرف تعويضات تضرر أراضينا

خلال 2023.. أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى قبرص

وسط محاصرتها بالدبابات والحفارات.. الاحتلال يجدد استهدافه لمناطق متفرقة بخان يونس

مصر تنجح في تسجيل العنصر الثامن ضمن "قوائم التراث الثقافي غير المادي باليونسكو"

نجم الزمالك السابق: أرفض التفريط في زيزو ويجب استمرار معتمد جمال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من المطاعم .. طريقة عمل المكرونة بـ صوص البولونيز

في عيد ميلادها الـ 59 .. سر غير متوقع وراء أناقة شريهان|صور

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023|فرص لا تعد

أرخص وأحلى| طريقة عمل جاتوه سويسرول الشيكولاتة

فيديو

تجلس فوق صارخ إسرائيلي.. فيديو لطفلة فلسطينية يثير جدل رواد السوشيال ميديا|شاهد

تفاصيل مأساوية في حادث المنيا.. ماذا حدث؟

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2023

السكر بـ 27 جنيها.. الأزمة انتهت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ