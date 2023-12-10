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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع معدل التضخم السنوى لاجمالي الجمهورية لشهر نوفمبر 2023

صدى البلد

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية والذي بلغ (191.8) نقطة لشهر نوفمبر 2023 مسجلاً تضخماً سنوياً بمعدل  ( 36.4% ) مقابل ( 38.5 % ) لشهر أكتوبر 2023.

ووفقا للبيانات الاحصائية،  ترجع أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-3.5%)، مجموعة  الخضروات بنسبة (-4.7%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (-2.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.3%). 

 بالرغم من تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (5.2%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.1%)، مجموعة 

  الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.0%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (5.9%)،   

  مجموعة الدخان بنسبة (11.7%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (2.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%)، مجموعة التنظيف .

  والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (0.7%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.6%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.2%)، مجموعة 

  المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات. 

  الكتابية بنسبة (0.3%).  

معدل التضخم الشهري 

 بلغ معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية ( 0.9 % ) لشهر نوفمبر 2023 مقابل ( 1.2 ) لشهر أكتوبر 2023 . 

أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر نوفمبر 2023 مقارنة بشهـر أكتوبر 2023): 

1- سجل قسم الطعام والمشروبات تغيراً قدره (0.1%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (5.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (5.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.8%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيراً قدره (11.7%) بسبب ارتفاع مجموعة الدخان بنسبة (11.7%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية تغيراً قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (2.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.6%) .

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.0%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيراً .

قدره (1.3%) بسبب تغير أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.2%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.0%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.1%) .

6- سجل قسم الرعاية الصحية تغيراً قدره (0.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.0%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات تغيراً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (-2.3%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيراً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (4.0%) .

9- سجل قسم الثقافة والترفيه تغيراً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.3%)، 

10- سجل قسم المطاعم والفنادق تغيراً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.7%) .

11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيراً قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (5.5%). 

ثانياً: التغير السنوي (شهر نوفمبر 2023 مقارنة بشهر نوفمبر 2022):

1. سجل قسم الطعام والمشروبات تغيراً قدره (63.9%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (45.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (81.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (74.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (62.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (27.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (62.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (78.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (47.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (74.0%).

2. سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيراً قدره (72.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (72.1%).

3. سجل قسم الملابس والأحذية تغيراً قدره (21.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (41.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (21.2%)، مجموعة الأحذية بنسبة (19.5%) .

4. سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (7.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (9.4%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.1%).

5. سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيراً 

قدره (39.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (28.5%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (52.5%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (37.6%).

6. سجل قسم الرعاية الصحية تغيراً قدره (16.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (13.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (26.6%).

7. سجل قسم النقل والمواصلات تغيراً قدره (15.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (31.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (11.4%).

8. سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيراً قدره (1.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (12.9%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (31.7%) .

9. سجل قسم الثقافة والترفيه تغيراً قدره (19.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (29.6%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (16.4%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (19.8%).

10. سجل قسم المطاعم والفنادق تغيراً قدره (42.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (43.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (14.1%).

11. سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيراً قدره (27.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (33.1%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (47.4%).
 

التضخم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أسعار المستهلكين الدواجن اللحوم معدل التضخم الشهري

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