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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل جرام بـ 1,600.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية حالة من الاستقرار علي مستوي جميع الأعيرة حيث سجل عيار 21 حوالي 2720  جنيها للجرام.

وتعد  أسعار الذهب ذات أهمية على مدار تعاملاتها اليومية حيث يسعي الكثير من المواطنين إلي تحديد الوقت الأنسب للشراء.

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ارتفاع أسعار الذهب عالميا اليوم الثلاثاء

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الجرام يسجل 3,177 جنيها.. اعرف أسعار الذهب في مصر الآن

وتعتبر أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء وايضا تهم المستثمرين نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي حيث يعد المعدن الأصفر ملاذ آمن للكثيرين.

أسعار الذهب اليوم

 
وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي:-

عيار 24 بيع 3,177 شراء 3,200
عيار 22 بيع 2,912 شراء 2,933
عيار 21 بيع 2,780 شراء 2,800
عيار 18 بيع 2,383 شراء 2,400
عيار 14 بيع 1,853 شراء 1,867
عيار 12 بيع 1,589 شراء 1,600
الاونصة بيع 98,809 شراء 99,520
الجنيه الذهب بيع 22,240 شراء 22,400
الكيلو بيع 3,177,143 شراء 3,200,000

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوى العالمي تراجع مؤشر الذهب لأدنى مستوى 2000 دولار للأوقية، مع تماسك طفيف لمؤشر الدولار، حيث استطاعت أرقام الوظائف الامريكية القوية بنهاية الأسبوع الماضى فى إعادة تشكيل التوقعات بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي العام المقبل، مما يوفر دعما ملحوظا للدولار وعوائد السندات ويفرض بعض الضغط النزولي على الذهب. 


ومن المقرر أن يختتم مجلس الفيدرالي الأمريكي اجتماعاته هذا العام، يومي 12 و13 من شهر ديسمبر الجاري، في إطار استعداداته للإعلان عن أسعار الفائدة الرئيسية في الفترة القادمة.

وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الأمريكي اجتماعها الثامن والأخير هذا العام خلال الشهر الجاري، ويستمر الاجتماع على مدار يومين متتاليين، لمناقشة أسعار الفائدة الأمريكية في البلاد.

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استقرار الذهب في مصر مع ترقب لحركة سعر الصرف

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وتجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بـ البنك المركزي الأمريكي، 8 مرات كل عام لتحديد أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد، في محاولة للسيطرة على مستويات التضخم التي تتصاعد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وكانت أظهرت بيانات الوظائف الامريكية وجود 199 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما يتجاوز توقعات الاقتصاديين البالغة 180 ألف وظيفة، في حين انخفض معدل البطالة إلى 3.7% في نوفمبر من 3.9%، بينما زادت الأجور بنسبة 4.0% على أساس سنوي، ودفع التقرير المتداولين إلى تقليص التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة في شهر مارس العام المقبل 2024.

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