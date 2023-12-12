الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

انهارت أسعار الذهب اليوم عالميا، إذ سجلت الأوقية أدنى مستوياتها مقارنة بقفزة جنونية قبل ساعات وهو 2152 دولارا لتهبط ما يزيد على 150 دولارا، وهو تراجع كبير.

سعر الذهب

محليا تحرك سعر الذهب، وخاصة سعر الجنيه الذهب، بشكل ملحوظ، فهو الذي يقبل عليه الكثيرون للاستثمار أو للبيع للحصول على أمواله، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يوميا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية.

وتحرك سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، ليبدأ من نحو 22,400 جنيه كأقل سعر للبيع، بعد نحو 22100 جنيه، بفارق نحو 300 جنيه، ويظل متراجعا عن أعلى سعر سجله الأسبوع الماضي بنحو 600 جنيه إذ وصل إلى 23 ألف جنيه.

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سعر الذهب عيار 18 اليوم

وتحرك سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة ليبدأ اليوم من 2,383 جنيها، ويظل متراجعا عن أعلى سعر سجله مطلع الشهر الجاري وهو2421 جنيها للشراء بدون أي مصنعية أو دمغة.

الذهب

ويهتم المقبلون على شراء المشغولات بشأن سعر جرام الذهب من عيار 18، خاصة عند شراء الشبكة للخطوبة أو شراء المشغولات المختلفة للمناسبات، ويعتبر هذا السعر بدون مصنعية.

الذهب

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء في مصر: 3,200 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء : 2,800 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الثلاثاء : 2,400 جنيه.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 14 للشراء: 1,867 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء عيار 24 للبيع: 22,240 جنيها.

سعر الذهب عالميا

تراجعت أسعار المعدن الثمين بقوة على مدار الساعات الماضية؛ بفعل عمليات جني الأرباح التي ضربت سوق المعدن الأصفر، بعدما وصل إلى قمة تاريخية جديدة بنحو 2152 دولارا للأوقية.

وسجل سعر أوقية الذهب في بورصة نيويورك نحو 1976 دولارا بحلول الساعة 19:00 مساء أمس ، فيما كان قد وصل إلى 2152 دولارا للأوقية.

سعر الذهب عيار 21 الآن بالمصنعية

يبحث الراغبون في الشراء عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة، خصوصا عند شراء عيار 21 الذي يبلغ 2800 جنيه ويتم إضافة بين 6-10% من سعر الجرام، وقد يكون بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة الأخرى