عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

الذهب
الذهب

انهارت أسعار الذهب اليوم عالميا، إذ سجلت الأوقية أدنى مستوياتها مقارنة بقفزة جنونية قبل ساعات وهو 2152 دولارا لتهبط ما يزيد على 150 دولارا، وهو تراجع كبير.

 سعر الذهب

محليا تحرك سعر الذهب، وخاصة سعر الجنيه الذهب، بشكل ملحوظ، فهو الذي يقبل عليه الكثيرون للاستثمار أو للبيع للحصول على أمواله، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يوميا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية.

وتحرك سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، ليبدأ من نحو 22,400 جنيه كأقل سعر للبيع، بعد نحو 22100 جنيه، بفارق نحو 300 جنيه، ويظل متراجعا عن أعلى سعر سجله الأسبوع الماضي بنحو 600 جنيه إذ وصل إلى 23 ألف جنيه.

موضوعات متعلقة:

استقرار أسعار الذهب في مصر وعيار 21 بـ 2790 جنيها

استقرار الذهب في مصر مع ترقب لحركة سعر الصرف

الجرام يسجل 3,177 جنيها.. اعرف أسعار الذهب في مصر الآن

ما حكم استبدال الذهب القديم بالجديد ودفع الفرق؟.. البحوث الإسلامية يجيب

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

وتحرك  سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة ليبدأ اليوم من  2,383 جنيها، ويظل متراجعا عن أعلى سعر سجله مطلع الشهر الجاري وهو2421 جنيها للشراء بدون أي مصنعية أو دمغة.

الذهب 

ويهتم المقبلون على شراء المشغولات بشأن سعر جرام الذهب من عيار 18، خاصة عند شراء الشبكة للخطوبة أو شراء المشغولات المختلفة للمناسبات، ويعتبر هذا السعر بدون مصنعية.

الذهب 

سعر الذهب الآن في مصر 

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء  في مصر: 3,200 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء  :  2,800 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الثلاثاء  : 2,400 جنيه.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم  الثلاثاء  عيار 14 للشراء: 1,867 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء  عيار 24 للبيع: 22,240  جنيها.

سعر الذهب عالميا

تراجعت أسعار المعدن الثمين بقوة على مدار الساعات الماضية؛ بفعل عمليات جني الأرباح التي ضربت سوق المعدن الأصفر، بعدما وصل إلى قمة تاريخية جديدة بنحو 2152 دولارا للأوقية.

وسجل سعر أوقية الذهب في بورصة نيويورك نحو 1976 دولارا بحلول الساعة 19:00 مساء أمس ، فيما كان قد وصل إلى 2152 دولارا للأوقية.

سعر الذهب عيار 21 الآن بالمصنعية 

يبحث الراغبون في الشراء عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة، خصوصا عند شراء عيار 21 الذي يبلغ 2800 جنيه ويتم إضافة بين 6-10% من سعر الجرام، وقد يكون بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة الأخرى

الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عيار 18 اليوم الذهب الان سعر الذهب عالميا سعر الذهب عيار 21 الآن بالمصنعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

فتوح يصدم الزمالك بـ شرط تعجيزي لتجديد عقده .. وهذا رد النادي

بشرط.. بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل

أمطار غزيرة ورعدية تضرب محافظات الدلتا والساحل الشمالي.. الأرصاد تُحذر

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

بسبب تصرف مفاجئ من ناخبة.. أحمد موسى يصفق على الهواء| شاهد

أخبار الفن| طلاق مطرب شهير.. أحمد البدرى في حالة حرجة.. التحقيق مع رضا البحراوي ومحمود الليثي

موضوعات متعلقة

الجرام يسجل 3,177 جنيها.. اعرف أسعار الذهب في مصر الآن

استقرار الذهب في مصر مع ترقب لحركة سعر الصرف

تراجع أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023

تراجع طفيف .. أسعار الذهب اليوم وهذا سعر عيار 21

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب اليوم 10-12-2023

«آي صاغة»:3.2 % تراجعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوع

ترشيحاتنا

أونروا: الفلسطينيون يتضورون جوعا مع احتدام الحرب في غزة.. ومخاوف من التهجير

هل يجوز قصر الصلاة الفائتة.. دار الإفتاء تجيب

أخبار التكنولوجيا| غزة والتعويم على رأس قائمة بحث جوجل في مصر.. وتطبيقات يجب حذفها فورا من هاتفك

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

فلسطين حرة.. مواطن ألماني يثير ضجة بتصرف غير متوقع| شاهد

لليوم الثاني| السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي.. والتوزيع بهذه المنافذ في كل المحافظات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لليوم الثاني| السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي.. والتوزيع بهذه المنافذ في كل المحافظات

بعد انفصالهما.. أبرز صور جمعت مسلم وطليقته | شاهد

مذ.بحة معرة النعمان.. الحملة الصليبية الأولى.. جرائم قـ.تل جماعي وأكل لحوم البشر

بيتزا الرعب.. مهرجان غريب في نابولي يثير جدل السوشيال ميديا |تفاصيل

فيديو

كيف رد اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي/فيديوجراف

تشبه مثلث برمودا .. مدينة نائية في أمريكا يختفى فيها آلاف الأشخاص والسبب غامض

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ