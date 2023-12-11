استقرار أسعار الذهب في مصر وعيار 21 بـ 1790 جنيها

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا على مدار الأيام الماضية دون حدوث أى ارتفاعات وعلي المستوي العالمي تراجعت أسعار الأوقية بنحو 24 دولار بنهاية تعاملات الأسبوع لتسجل 2006 دولار.

ويرصد موقع "صدى البلد" سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 على مستوى كافة الأعيرة وفقا Egypt Gold price today .



سعر الذهب بدون مصنعية



عيار 24 الأعلى سعرا

وسجل أعلى سعر لـ جرام الذهب عيار 21 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 3189 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الإثنين نحو 2923 جنيها.

سعر عيار 21 الأشهر تداولا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين نحو 2790 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين نحو 2391 جنيها.

الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين نحو 1860 جنيها.

عيار 12 الأقل سعر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 الأقل سعرا اليوم الإثنين نحو 1594 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية اليوم الإثنين نحو 22320 جنيها.

سعر كيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الإثنين نحو 3.1 مليون جنيه.

سعر أوقية الذهب

استقر سعر الذهب عالميا عند سعر إغلاق البورصة العالمية الجمعة الماضية مسجلا 2072 دولار

اختلاف المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا:

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.