عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

600 جنيه في شهرين.. شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب
الذهب

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات جديدة، وصلت لـ 600 جنيه وأكثر في الجرام ، ففي أكتوبر الماضي، أي منذ شهرين سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا مبلغ 2185، وسجل اليوم السبت 9-12-2023،  جرام الذهب عيار 21، مبلغ 2790 جنيها.

txt

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر| عيار 21 مفاجأة

txt

تراجع مفاجيء في أسعار الذهب اليوم .. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

 

سعر جرام الذهب عيار 21 في أكتوبر:

قدمت الإعلامية فرح سعيد في برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم السبت.

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3189 جنيها للجرام.
 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2790 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2391 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 22320 جنيه.

 

3 عوامل تحدد سعر الذهب

وفي وقت سابق أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة والتعدين باتحاد الصناعات، أن الاستثمار في الذهب استثمار أمن بشرط أن يكون على المدى البعيد، وليس القريب.

وأوضح رئيس شعبة صناعة الذهب أن السوق هو من يحدد سعر الذهب في مصر، موضحًا أن سوق الذهب هو أول سوق حر في تحديد الأسعار.

وأضاف إيهاب واصف، أن الذهب لا يفرض عليه تسعيرة جبرية، ولكن هناك أشياء تحدد سعر الذهب منها: سعر الذهب عالميا، وسعر صرف الجنيه للدولار، والعرض والطلب بالسوق.

ولفت إلي أن سعر الذهب عالميًا متقلب، بسبب التضخم، والأزمات التي يعاني منها العالم، "فيروس كورونا وبعدها الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وما يحدث في غز حاليًا".

وأشار إلي أن المستثمر يذهب لـ شراء الذهب عندما يكون هناك مشكلات في العالم، ولذلك حدث مشكلات في سعر الذهب.

الذهب سعر جرام الذهب جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب سعر جرام الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. من هنا

بسبب الأهلي|مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض مشاركة أحمد فتوح في المباريات

تحرك عاجل من إدارة الأهلي بعد التعادل مع شباب بلوزداد.. تفاصيل

4 جثث.. «صدى البلد» يكشف أسرار جديدة في جريمة مهندس دار السلام

مفاجأة.. اعترافات مهندس دار السلام: ضربتهم بالنار وحطيت عليهم أسمنت عشان الرائحة

صدمة| كولر يحسم الجدل ويكشف سر استبعاد عبد القادر من مباريات الأهلي

تشتري أوبو رينو 11 ولا Reno 11 Pro.. مقارنة هتوضحلك الفرق

12 مليار دولار.. مبلغ ضخم ينعش خزينة مصر وإعلان سار بشأن الدولار

ترشيحاتنا

أُصيبوا بالعمى!! .. ماذا يحدث للجنود الإسرائيليين المهاجمين لقطاع غزة؟

الذروة الثلاثاء.. موجة تقلبات جوية حادة تضرب البلاد والأرصاد تحذر المواطنين

كتائب القسام تعلن وقوع قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين بحي الشيخ رضوان

القوة الضاربة.. محمد صلاح يزين تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس في البريميرليج

بفستان ملفت.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها|شاهد

من هم الـ VIP.. فئات مسموح لهم بمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجانب المكملات.. أطعمة تقضي على فقر الدم| تعرف عليها

شاهد.. بوسي تثير الجدل بأناقتها في أحدث ظهور لها

جون ميلتون.. كيف تناول خلق العالم في الفردوس المفقود

لتجنب الإغماء المفاجئ.. جمال شعبان يكشف عن الوصايا العشر لمرضى الضغط المنخفض

فيديو

صورة رقمية بـ 5 دولارات.. كيف تساهم الفكرة في دعم غزة| فيديوجراف

بعد إجراء فحوصات طبية.. قاضي الرحمة يكشف خبرًا حزينًا لمتابعينه

خربشة الوش مفيهاش معلش.. طبيبة تكشف عن مرض نهايته الموت.. فيديوجراف

خلال زيارته للسعودية.. بوتين يقع في خطأ فادح ومحمد بن سلمان يتدخّل| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ