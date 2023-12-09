600 جنيه في شهرين.. شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين.. وعيار 21 مفاجأة

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات جديدة، وصلت لـ 600 جنيه وأكثر في الجرام ، ففي أكتوبر الماضي، أي منذ شهرين سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا مبلغ 2185، وسجل اليوم السبت 9-12-2023، جرام الذهب عيار 21، مبلغ 2790 جنيها.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر جرام الذهب عيار 21 في أكتوبر:

قدمت الإعلامية فرح سعيد في برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم السبت.

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3189 جنيها للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2790 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2391 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 22320 جنيه.

3 عوامل تحدد سعر الذهب

وفي وقت سابق أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة والتعدين باتحاد الصناعات، أن الاستثمار في الذهب استثمار أمن بشرط أن يكون على المدى البعيد، وليس القريب.

وأوضح رئيس شعبة صناعة الذهب أن السوق هو من يحدد سعر الذهب في مصر، موضحًا أن سوق الذهب هو أول سوق حر في تحديد الأسعار.

وأضاف إيهاب واصف، أن الذهب لا يفرض عليه تسعيرة جبرية، ولكن هناك أشياء تحدد سعر الذهب منها: سعر الذهب عالميا، وسعر صرف الجنيه للدولار، والعرض والطلب بالسوق.

ولفت إلي أن سعر الذهب عالميًا متقلب، بسبب التضخم، والأزمات التي يعاني منها العالم، "فيروس كورونا وبعدها الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وما يحدث في غز حاليًا".

وأشار إلي أن المستثمر يذهب لـ شراء الذهب عندما يكون هناك مشكلات في العالم، ولذلك حدث مشكلات في سعر الذهب.