تراجع مفاجيء في أسعار الذهب اليوم .. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

تراجعت أسعار الذهب بقوة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهبط سعر الذهب عالميا من 2148 دولار إلى 2014 دولارا للاوقية بانخفاض بلغ 134 دولارا.

تشهد أسعار الذهب تقلبات قوية خلال الفترة الحالية، حيث ارتفاع سعر الذهب خلال الثلاثة أسابيع الماضية وبعد تسجيل مستوى تاريخي مطلع هذا الأسبوع انخفض قرابة 134 دولارا عند إغلاق جلسة الأمس.

تتداول أسعار الذهب الفوري حالياً عند المستوى 2014 دولارا للأونصة مقارنة بـ 2030 خلال التعاملات الصباحية، بعد أن سجل أعلى مستوى اليوم عند 2041 دولارا للأونصة.

وكان الذهب قد ارتفع يوم أمس وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2148 دولارا للأونصة قبل أن ينخفض بنسبة 2% ليغلق عند المستوى 2029 دولار للأونصة.

شهد الذهب موجة من جني الأرباح قد نشأت بعد ارتفاع الذهب عند الافتتاح الأسبوعي وتسجيله مستوى تاريخي جديد، وذلك بعد التعليقات الحذرة لرئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة الماضية.

هذا إلى جانب مراكز الشراء الكبيرة التي وضعت على الذهب قبل بيانات تقرير الوظائف الأمريكي نهاية هذا الأسبوع، والتي تم تغطيتها بشكل سريع الأمر الذي تسبب في الهبوط الحاد في الذهب بعد تسجيل المستوى التاريخي.

وعن أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الاربعاء6-12--2023، هدوء نسبي رغم انهيار الأوقية بالبورصة العالمية بقوة.

وذلك بفعل تراجع الدولار، وسط ترقب الأسواق لبيانات الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي في وقت لاحق اليوم، والذي سيلعب دورًا هامًا في توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، وتحديد مصير أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.

أسعار الذهب عالميا

سجلت أسعار الذهب عالميا اليوم، الأربعاء6-12-2023، قيمة 2014 دولارا للأوقية.

سعر الذهب في مصر

وفي السوق المحلية، سجل سعر الجنيه الذهب 22.400جنيه مقابل 22.320 جنيه الأسبوع الماضي بارتفاع بلغ 80 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى2,379 بيعا، وشراء 2,396.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2,775 بيعا وشراء 2,795.

أسعار الذهب اليوم