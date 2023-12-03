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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب عيار 24 اليوم 3-12-2023 في محلات الصاغة

سعر الذهب
سعر الذهب

شهد سعر أغلى أعيرة الذهب في مصر، وهو عيار عيار 24 الأعلى فئة، ثباتا مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 3-12-2023، مسجلا 3154 جنيها للبيع و 3177 جنيها للشراء داخل محلات الصاغة.

استقرار الذهب 

وأظهرت أسعار الذهب في مصر استقرارا، مع أول معاملات اليوم الأحد استقرارا داخل محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية المتنوعة وذلك لليوم الثالث علي التوالي .

 

20 درهم ارتفاعا في سعر الذهب في الإمارات خلال نوفمبر

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 1-12-2023

عيار 21 

وسجل سعر عيار 21 الأكثر تداولا حوالي 2760 جنيها للبيع و 2780 جنيها للشراء 

 

عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل فئة حوالي 1840 جنيها للبيع و 1853 جنيها للشراء 

عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب المختلفة حوالي 2366 جنيها للبيع و 2383 جنيها للشراء

أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 98.1 ألف جنيه للبيع و 98.81 ألف جينيه للشراء

الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 22.1 ألف جنيه للبيع و 22.24 ألف جنيه للشراء

كيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 3.154 مليون جنيه للبيع و 3.2 مليون جنيه للشراء

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وسبق أن قرر مجلس الوزراء، في مايو الماضي، إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة.

أسعار الذهب محليا

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي وسجلت مستوى تاريخي جديد وذلك بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب إلى مستويات قياسية، بينما شهد الذهب المحلي تغيرات عديدة خلال تداولات الأسبوع.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات أمس السبت، عند المستوى 2800 جنيه للجرام أعلى بمقدار 5 جنيهات عن سعر اغلاق الأمس 2795 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2800 جنيه للجرام.

خولال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب في مصر بنسبة 1% ليربح 30 جنيها للجرام حيث أغلق عند المستوى 2795 جنيها للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2765 جنيها للجرام.

وخلال الأسبوع ذاته، سجل الذهب أعلى مستوى تاريخي للذهب عند 2830 جنيها للجرام، قبل أن يتراجع ليسجل أدنى مستوى عند 2745 جنيها للجرام.

تسجيل الذهب خلال الأسبوع أعلى مستوى تاريخي جاء بدعم من ارتفاع سعر الأونصة العالمية التي سجلت مستويات قياسية، هذا بالإضافة إلى سعر صرف الدولار الذي استقر بداية الأسبوع عند أعلى مستوياته.

توقعات أسعار الذهب

اختتم الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي عند أعلى مستوياته منذ 7 أشهر، وذلك بعد أن أغلق تداولات شهر نوفمبر فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، الأمر الذي يزيد من فرص ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة القادمة بشرط وجود الحافز المناسب وإلا قد يلجأ الذهب إلى الهبوط التصحيحي.

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