500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

تراجع سعر الذهب اليوم في مقارنة بأعلى سعر وصل إليه أمس الأول، إذ يبحث الكثير عن سعر جرام الأصفر من عياري 21 و24 لشراء المشغولات الذهبية والسبائك والجنيه الذهب وغيرها من أشكال المعدن وأعيرته المختلفة.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 والمفضل لدى الكثير عند الذهاب للشراء من محلات الصاغة ، فتراجع ليبدأ من 2,379 جنيها كأقل سعر للبيع اليوم، وذلك بعد أن وصل لنحو 2421 جنيها للشراء بدون أي مصنعية أو دمغة أمس الاول.

أسعار الذهب

ويعتبر هذا العيار من الأكثر شهره في مناطق كثيرة عند شراء المشغولات، خاصة عند شراء الشبكة للخطوبة أو المناسبات، ويعتبر هذا السعر بدون مصنعية.

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سعر الذهب الآن في مصر

وأما سعر الجنيه الذهب الأشهر عند المصريين للاستثمار وحفظ الأموال بشكل كبير جدا للبيع والشراء، فتراجع إذ يبلغ الفارق بين أعلى سعر سجله أول أمس، وأقل سعر اليوم نحو 500 جنيه .

ويزن كل جنيه 8 جرامات من عيار 24 الأعلى في سوق الصاغة، ويبدأ سعره اليوم من نحو 22,200 جنيه بعدما وصل سعره للشراء قبل ساعات 22680 جنيها.

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وشهد سعر الذهب خلال الأيام الماضية تذبذبا ما بين الصعود والهبوط ، ليعاود الهبوط بعد قفزة كبيرة ، واقترب سعر الجرام عيار 21 من 2850 جنيها رسميا في محلات الصاغة.

وهبط سعر الجرام من 2835 جنيها إلى نحو يبدأ اليوم من 2,775 ، بفارق نحو 60 جنيها بين أقل سعر اليوم وأعلى سعر سجله هاذ العيار الذي يفضله شريحة كبيرة من المشترين والبائعين.

سعر الذهب الآن في مصر :

وفي هذا التقرير يقدم لكم موقع صدى البلد قائمة مفصلة تشمل أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة على مستوى الأعيرة بدون أي مصنعية أو ضريبة:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت في مصر، 3,194 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت ، 2,795 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم السبت : 2,396 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم السبت ، عيار 14 للشراء: 1,863 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم السبت ، عيار 24 للبيع: 22,200 جنيها.