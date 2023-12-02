عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

الذهب
الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم في مقارنة بأعلى سعر وصل إليه أمس الأول، إذ يبحث الكثير عن سعر جرام الأصفر من عياري 21 و24 لشراء المشغولات الذهبية والسبائك والجنيه الذهب وغيرها من أشكال المعدن وأعيرته المختلفة.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 والمفضل لدى الكثير  عند الذهاب للشراء من محلات الصاغة ، فتراجع ليبدأ من 2,379 جنيها كأقل سعر للبيع اليوم، وذلك بعد أن وصل لنحو 2421 جنيها للشراء بدون أي مصنعية أو دمغة أمس الاول.

 أسعار الذهب 

ويعتبر هذا العيار من الأكثر شهره في مناطق كثيرة عند شراء المشغولات، خاصة عند شراء الشبكة للخطوبة أو المناسبات، ويعتبر هذا السعر بدون مصنعية.

موضوعات مشابهة:
 

الجرام بـ 2,770 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب

أسعار الذهب في مصر ترتفع 7.8% والجرام يربح 200 جنيه في نوفمبر 2023

نزل 600 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد ارتفاع جنوني.. وعيار21 مفاجأة

700 جنيه دفعة واحدة|زلزال يضرب أسعار الذهب بسبب الدولار وعيار 21 مفاجأة

هبوط مفاجئ في أسعار أعيرة الذهب بداية شهر ديسمبر 2023

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

سعر الذهب الآن في مصر

وأما سعر الجنيه الذهب الأشهر عند المصريين للاستثمار وحفظ الأموال بشكل كبير جدا للبيع والشراء، فتراجع  إذ يبلغ الفارق بين أعلى سعر سجله أول أمس، وأقل سعر اليوم نحو 500 جنيه .

ويزن كل جنيه 8 جرامات من عيار 24 الأعلى في سوق الصاغة، ويبدأ سعره اليوم من نحو 22,200 جنيه بعدما وصل سعره للشراء قبل ساعات 22680 جنيها.

 أسعار الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 21 

وشهد سعر الذهب خلال الأيام الماضية تذبذبا ما بين الصعود والهبوط ، ليعاود الهبوط بعد قفزة كبيرة ، واقترب سعر الجرام عيار 21 من 2850 جنيها رسميا في محلات الصاغة.

وهبط سعر الجرام من 2835 جنيها إلى نحو يبدأ اليوم من 2,775 ، بفارق نحو 60 جنيها بين أقل سعر اليوم وأعلى سعر سجله هاذ العيار الذي يفضله شريحة كبيرة من المشترين والبائعين.

سعر الذهب الآن في مصر :

وفي هذا التقرير يقدم لكم موقع صدى البلد قائمة مفصلة تشمل أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة على مستوى الأعيرة بدون أي مصنعية أو ضريبة:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت في مصر، 3,194 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت ، 2,795 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم السبت : 2,396 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم السبت ، عيار 14 للشراء: 1,863 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم السبت ، عيار 24 للبيع: 22,200  جنيها.

الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 18 اليوم سعر الذهب الان سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

القائمة جاهزة| بالأسماء.. 6 راحلين عن الأهلي.. هؤلاء للبيع والبقية لـ الاستغناء

في شقة المتعة الحرام بالتجمع.. ماذا حدث بين بائعة المناديل ومتحرش منتصف الليل؟

نامت وصحيت حامل .. مفاجأة في قضية طالبة المدرسة بالمطرية

انخفاض سعر الزيت| بشرى سارة من “التموين” قبل صرف حصص ديسمبر.. و3 مليارات جنيه دعم شهري

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

موضوعات متعلقة

700 جنيه دفعة واحدة|زلزال يضرب أسعار الذهب بسبب الدولار وعيار 21 مفاجأة

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 1-12-2023

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023

نزل 600 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد ارتفاع جنوني.. وعيار21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم الاربعاء 29 -11-2023

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

مقطع فيديو للطفلة "روح الروح" قبل استشهادها يفطر القلوب .. شاهد

مستقر منذ 9 أشهر .. سعر الدولار رسميا اليوم السبت

أخبار التكنولوجيا|مديرة مصرية بمايكروسوفت تحث على المشاركة بالانتخابات الرئاسية.. واستقالات جماعية لموظفي X بعد تصريحات إيلون ماسك المعادية لليهود

احذر الشبورة.. الداخلية توجه نصائح هامة لقائدى السيارات

الأهلي.. سعد شلبي يوضح علاقة مرض العامري فاروق وتأجيل زيارة نادي الزمالك

هل يجب صلاة الفجر في وقتها؟.. الإفتاء: احذر إثم تأخيرها لـ10 أسباب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السكر بـ 12.60 جنيه رسميًا| قائمة أسعار السلع التموينية في ديسمبر.. وموعد الصرف

بجسم ممشوق.. ياسمين عبد العزيز تبرز جمالها في أحدث ظهور

فى عيد ميلادها الخمسين.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ رانيا يوسف

مهرجان البحر الأحمر..إطلالات ليلى علوي ويسرا ولبلبة تثير الجدل على السجادة الحمراء

فيديو

أكثر من 100ألف مشاهدة ..مقطع فيديو لحفلة عائلية ينتهي بمفاجأة غير متوقعة

17 يوما عايش على المياه.. الفنان محمد ممدوح يكشف سر فقدان وزنه

تفاصيل درامية.. قصة أسير إسرائيلي روسي الجنسية لدى حماس

بصورة مفاجئة.. محمد رمضان يعتذر لـ عمرو أديب والأخير يرد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ