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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

الذهب
الذهب

شهد سعر الذهب اليوم في مصر تحركا جديدا، إذ شهد المعدن خلال الأيام الماضية تذبذبا ما بين الصعود والهبوط ، ليعاود التحرك اليوم مع تحرك سعر أوقية الذهب عالميا لتسجل نحو 2017 دولارا.

وفي مصر، يهتم المصريون بالتعرف على سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارا في محلات الصاغة المختلفة لشراء المشغولات الذهبية، وكذلك عيار 18 على نطاق واسع في كثير من المحافظات.

الذهب 

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سعر الذهب اليوم عيار 18 

تحرك سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة ليبدأ اليوم من 2,400 جنيه للشراء فيما يصل سعر البيع إلى نحو 2,383 جنيها بعدما سجل نحو 2,370 جنيها قبل يومين.

ويعتبر سعر جرام الذهب من عيار 18 ما يبحث عنه الراغبون في شراء الشبكة للخطوبة أو شراء المشغولات المختلفة للمناسبات، ويعتبر هذا السعر المذكور بالأعلى هو سعر بدون مصنعية.

سعر الذهب اليوم في مصر 

وتحرك سعر الذهب ومنه سعر الجنيه الذهب، الذي يقبل عليه الكثير في التعامل، سواء البيع أو الشراء، فهو ما يفضله الكثير للاستثمار، ويرغب الكثير في متابعة سعره يوميا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية.

الذهب 

وسجل سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 ، نحو 22400 جنيه بعد 21960 جنيها بفارق نحو 400 جنيه، فيما يظل متراجعا عن أعلى سعر سجله الأسبوع الماضي بنحو 600 جنيه إذ وصل إلى 23 ألف جنيه.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء في مصر، 3,200 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء ، 2,800 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الثلاثاء : 2,400 جنيه.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء ، عيار 14 للشراء: 1,867 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء ، عيار 24 للبيع: 22,240 جنيها.

الذهب 

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية 

وعند شراء الذهب من عيار 21 بالأخص؛ يهتم الراغبون في الشراء في معرفة سعر الجرام من العيار، وكذلك سعر المصنعية المضافة عليه.

ويتم حساب سعر المصنعية بإضافة نحو 6 إلى 10% من سعر الجرام في بعض محلات الصاغة، وقد تتراوح بين 80 إلى 150 جنيها في بعض المحلات.

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