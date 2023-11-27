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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

شهد سعر الذهب اليوم في مصر تراجعا كبيرا مقارنة بأعلى سعر سجله قبل أيام قليلة، كما تراجع السعر مقارنة بأسعار الأمس التي سجلها المعدن الأصفر في سوق الصاغة.

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وعلى المستوى العالمي شهد السعر تحركا وارتفع أسعار الأوقية لتتخطى 2000 دولار.

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

اما سعر جرام الذهب عيار 21 فيهتم به الكثير من الراغبين في الشراء ، خاصة الشبكة والمقبلين على الخطوبة والزواج فهو العيار المفضل حال شراء المشغولات.

الذهب

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ليسجل نحو 2,765  جنيها للبيع كأقل سعر مقارنة بـ 2,790 جنيها للشراء قبل ساعات، فيما يظل متراجعا عن اعلى سعر قبل أيام وهو 2825 جنيها.

تراجع سعر الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من أعلى عيار في محلات الصاغة وهو عيار 24 ، ليكون الفارق بين أعلى سعر  سجله الأيام الحالية وأقل سعر اليوم نحو 300 جنيه.

الجنيه الذهب من الفئات المفضلة لدى الكثير ، حيث يفضله المصريون كمخزن قيمة مع السبائك باختلاف أوزانها والشركة التابعة لها، إذ وصل سعره اليوم نحو 22,120 جنيها كأعلى سعر مقارنة بـ 22480 جنيها.

الذهب

سعر الذهب عيار 18

كما هبط سعر الذهب عيار 18 اليوم ليبدأ الجرام الواحد من نحو 2,370 جنيها، بعدما كان نحو 2400 جنيه ، فيما يظل منخفضا عن أعلى سعر له الذي سجله مع نهاية الأسبوع الماضي.

سعر الجرام من عيار 18 من الأكثر بحثا في سوق الصاغة المصرية، ويرغب في شرائه الكثير من المقبلين على الزواج ، وكذلك الهدايا الخواتم والسلاسل وغيرها.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين في مصر، 3,183 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين ، 2,785 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الاثنين : 2,387 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين ، عيار 14 للشراء: 1,857 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين ، عيار 24 للبيع: 22,120 جنيها.

الذهب

يذكر أن الدكتور على المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، افتتح أمس  المعرض الدولي الثالث للذهب والمجوهرات «نبيو».

مكينة الصرف الآلي لسحب الذهب

وشهد «المصيلحى» خلال المعرض إطلاق أول ماكينة «ATM» لسحب سبائك ذهبية، وهو ما جعل قطاع كبير من المواطنين يتسألون عن طريقة وخطوات الشراء من مكينة الصرف الآلي لسحب الذهب.

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