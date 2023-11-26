800 جنيه | تحرك جديد في سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

قدّمت مذيعة موقع صدى البلد الإخباري إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية حيث تحرك سعر الذهب اليوم في مصر بشكل كبير مقارنة بأسعار الأصفر خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأوقية عالميًا لتتخطى 2000 دولار.

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وتحرّك سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من أعلى عيار في محلات الصاغة، بفارق نحو 800 جنيه بين أقل سعر أمس الأول وأعلى سعر اليوم.

ويعتبر الجنيه الذهب المفضل لدى الكثير، حيث يفضله المصريون كمخزن قيمة مع السبائك المختلفة، إذ وصل سعره اليوم نحو 22,320 جنيهاً كأعلى سعر مقارنة بـ 21520 جنيهاً.

وفيما يخص سعر جرام الذهب عيار 21 فيهتم به الكثير من الراغبين في الشراء ، خاصة الشبكة.

وتحرك سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ليسجل نحو 2,790 جنيها للشراء بعد 2720 قبل ساعات، فيما يظل مُتراجعًا عن اعلى سعر قبل 5 أيام وهو 2825 جنيهاً.

أما الدولار شهدت أسعار الدولار استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 26-11-2023؛ دون أي تغيير علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في المتوسط داخل البنك المركزي المصري مسجلًا 30.83 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.