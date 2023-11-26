800 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

تحرك سعر الذهب اليوم في مصر بشكل كبير مقارنة بأسعار الأصفر خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأوقية عالميا لتتخطى 2000 دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتحرك سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من أعلى عيار في محلات الصاغة، بفارق نحو 800 جنيه بين أقل سعر أمس الأول وأعلى سعر اليوم.

الذهب

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ويعتبر الجنيه الذهب المفضل لدى الكثير ، حيث يفضله المصريون كمخزن قيمة مع السبائك المختلفة، إذ وصل سعره اليوم نحو 22,320 جنيها كأعلى سعر مقارنة بـ 21520 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

وفيما يخص سعر جرام الذهب عيار 21 فيهتم به الكثير من الراغبين في الشراء ، خاصة الشبكة.

وتحرك سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ليسجل نحو 2,790 جنيها للشراء بعد 2720 قبل ساعات، فيما يظل متراجعا عن اعلى سعر قبل 5 أيام وهو 2825 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتحرك سعر الذهب عيار 18 اليوم ليبدأ سعره من نحو 2,391 جنيها، بعدما كان نحو 2305 جنيهات ، فيما يظل منخفضا عن أعلى سعر له الذي سجله مع نهاية الأسبوع الماضي والذي تخطى خلاله نحو 2400 جنيه.

الذهب

ويعتبر سعر الجرام من هذا العيار من الأكثر بحثا في سوق الصاغة المصرية، ويرغب في شرائه الكثير من المقبلين على الزواج.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد في مصر، 3,189 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد ، 2,790 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأحد : 2,391 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد ، عيار 14 للشراء: 1,860 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد ، عيار 24 للبيع: 22,160 جنيها.

الذهب

الذهب عيار 21 بالمصنعية

وعند شراء المشغولات يبحث الكثير عن سعر الجرام عيار 21 بالمصنعية على كل جرام لدى محلات الصاغة المختلفة، وسجل سعر الجرام من عيار 21 نحو 2,770 للبيع و نحو 2,790 جنيها للشراء بعد أن تراجع إلى أقل من 2700 جنيه قبل يومين.

وسجل سعر مصنعية الذهب نحو 6-10 % من سعر الجرام، وقد يكون 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة الآخرى، ويتم إضافة هذا المبلغ على كل جرام.