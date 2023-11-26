عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

800 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

تحرك سعر الذهب اليوم في مصر بشكل كبير مقارنة بأسعار الأصفر خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأوقية عالميا لتتخطى 2000 دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتحرك سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من أعلى عيار في محلات الصاغة، بفارق نحو 800 جنيه بين أقل سعر أمس الأول وأعلى سعر اليوم.

الذهب

موضوعات متعلقة:

الذهب يعاود الارتفاع.. مفاجأة في سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة 24-11-2023

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع بمحال الصاغة

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

200 جنيه مرة واحدة..تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

ويعتبر الجنيه الذهب المفضل لدى الكثير ، حيث يفضله المصريون كمخزن قيمة مع السبائك المختلفة، إذ وصل سعره اليوم نحو 22,320 جنيها كأعلى سعر مقارنة بـ 21520 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

وفيما يخص سعر جرام الذهب عيار 21 فيهتم به الكثير من الراغبين في الشراء ، خاصة الشبكة.

وتحرك سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ليسجل نحو 2,790 جنيها للشراء بعد 2720 قبل ساعات، فيما يظل متراجعا عن اعلى سعر قبل 5 أيام وهو 2825 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتحرك سعر الذهب عيار 18 اليوم ليبدأ سعره من نحو 2,391 جنيها، بعدما كان نحو 2305 جنيهات ، فيما يظل منخفضا عن أعلى سعر له الذي سجله مع نهاية الأسبوع الماضي والذي تخطى خلاله نحو 2400 جنيه.

الذهب

ويعتبر سعر الجرام من هذا العيار من الأكثر بحثا في سوق الصاغة المصرية، ويرغب في شرائه الكثير من المقبلين على الزواج.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد في مصر، 3,189 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد ، 2,790 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأحد : 2,391 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد ، عيار 14 للشراء: 1,860 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد ، عيار 24 للبيع: 22,160  جنيها.

الذهب

الذهب عيار 21 بالمصنعية 

وعند شراء المشغولات يبحث الكثير عن سعر الجرام عيار 21 بالمصنعية على كل جرام لدى محلات الصاغة المختلفة، وسجل سعر الجرام من عيار 21 نحو 2,770 للبيع و نحو 2,790 جنيها للشراء بعد أن تراجع إلى أقل من 2700 جنيه قبل يومين.

وسجل سعر مصنعية الذهب نحو 6-10 % من سعر الجرام، وقد يكون 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة الآخرى، ويتم إضافة هذا المبلغ على كل جرام.

سعر الذهب سعر الذهب اليوم أسعار الذهب عيار 21 الآن سعر جرام الذهب عيار 18 سعر الذهب الان سعر الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

مجدي عبد الغني يسخر من لاعب الأهلي: هاري نفسه نايت كلوب

بسبب أحداث غزة| سقوط أول ضحايا المقاطعة في مصر.. ماذا حدث؟!

موعد انتهاء الأعمال الخرسانية.. خبير يكشف تطور جديد في سد النهضة

عرض سعودي لـ أحمد فتوح.. الزمالك يوافق وشروط تعجيزية من اللاعب

تحذير عاجل من الأرصاد| الأمطار تضرب 7 محافظات اليوم بنسبة 50%.. وظواهر جوية متوقعة

الخطيب وعلي جمعة أبرز الحضور في حفل زفاف نجل محمد ثروت ..صور

محدش يعمل كدة لجمهور الأهلي.. إشارة مهينة تضع صلاح محسن في ورطة

موضوعات متعلقة

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع بمحال الصاغة

تحركات قوية تضرب سعر الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 اليوم

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

200 جنيه مرة واحدة|تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

300 جنيه دفعة واحدة|تراجع سعر الذهب بعد قرار الحكومة العاجل..وعيار 21 مفاجأة

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

ترشيحاتنا

سعر نيسان صني موديل 2024 في مصر

الأهلي يضم مهاجم محلي في يناير وموديست يرحل بنهاية الموسم الجاري

دعاء تيسير الأمور وقضاء الحاجة.. احرص عليه عقب صلاة الفجر

الشيوخ يفتح ملف إسقاط مديونيات التأمينات عن صناع الأثاث في دمياط.. الأسبوع الجاري

توخوا الحذر| درجات الحرارة تنخفض ومدينة تسجل 4 مئوية.. والأرصاد تحذر

مقطع فيديو لحاخام صهيوني يثير الجدل.. شاهد ماذا قال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو لحاخام صهيوني يثير الجدل.. شاهد ماذا قال

فى دقايق.. طريقة عمل الكريب

للأنيميا.. فوائد خارقة لتناول البنجر

تنفطر لها القلوب.. مقطع فيديو لمجموعة من أحلام أطفال غزة بعد الهدنة

فيديو

رانيا يوسف: أرفض المساكنة ولو ابنتي قررت تعيش التجربة لن أمنعها

بابا ضلك عنا.. مقطع فيديو يفطر القلوب لأطفال فلسطينيين

للمرة الثانية في أسبوع.. هجوم على سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي|فيديوجراف

بعد احتفال زوجة هشام ربيع الأولى بطلاقه.. رد فعل صادم من بوسي|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ