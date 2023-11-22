تحركات قوية تضرب سعر الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 اليوم

شهدت أسعار الذهب تحركات قوية على المستويين العالمي والمحلي، مدعومًا بضعف الدولار وعوائد السندات الأمريكية.

وواصلت أسعار الذهب الارتفاع الذي بدأته بقوه خلال الايام القليلة الماضية، وتجاوز سعر الجنيه الذهب أمس الثلاثاء 21-11-2023، قيمة 22 ألف جنيه.

وتترقب الأسواق محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي للحصول على إشارات حول مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وتشير التوقعات إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر المقبل، كما تتزايد التوقعات، باتباع الفيدرالي الأمريكي لسياسة التيسير النقدي.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا إلى 2000 دولارا للأوقية، بعد أن سجل الـ 1989 دولار الاثنين الماضي.

سعر الذهب في مصر

وفي السوق المحلي ارتفع سعر الذهب أمس الثلاثاء بنحو 45 جنيها للجرام، فيما وصل سعر الجنيه الذهب في مصر22.480 جنيها مقابل 22.160 جنيها الأسبوع الماضي بارتفاع بلغ 320 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 بيع 2,790 شراء 2,810

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى بيع 2,391 شراء 2,409

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بيع 3,189 شراء 3,211

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 24 بيع 3,189 شراء 3,211 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,923 شراء 2,944 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,790 شراء 2,810 أسعار الذهب عيار 18 بيع 2,391 شراء 2,409 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,860 شراء 1,873 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,594 شراء 1,606 الاونصة بيع 99,165 شراء 99,875 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 22,320 شراء 22,480 الكيلو بيع 3,188,571 شراء 3,211,429

أسعار الذهب بالأسواق

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 90 جنيهًا، مقارنة بسعر تعاملات أول أمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2720 جنيه.