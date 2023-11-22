عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحركات قوية تضرب سعر الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 اليوم

صدى البلد

شهدت  أسعار الذهب تحركات قوية على المستويين العالمي والمحلي، مدعومًا بضعف الدولار وعوائد السندات الأمريكية.

وواصلت أسعار الذهب الارتفاع الذي بدأته بقوه خلال الايام القليلة الماضية، وتجاوز سعر الجنيه الذهب أمس الثلاثاء 21-11-2023، قيمة 22 ألف جنيه.

وتترقب الأسواق محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي  للحصول على إشارات حول مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وتشير التوقعات إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر المقبل، كما تتزايد التوقعات، باتباع الفيدرالي الأمريكي لسياسة التيسير النقدي.

txt

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

txt

المؤشر تراجع.. مفاجأة في أسعار الدولار في مصر اليوم بالبنوك

txt

بدء تطبيق الرسوم على انستاباي وخدمات الدفع اللحظية .. في هذا الموعد

txt

8 جنيهات دفعة واحدة..زيادة جديدة في أسعار السجائر |اعرف وصلت كام ؟

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا إلى 2000 دولارا للأوقية، بعد أن سجل الـ 1989 دولار الاثنين الماضي. 

سعر الذهب في مصر 

 وفي السوق المحلي ارتفع سعر الذهب أمس الثلاثاء بنحو 45 جنيها للجرام، فيما وصل  سعر الجنيه الذهب في مصر22.480  جنيها مقابل 22.160 جنيها الأسبوع الماضي بارتفاع بلغ 320  جنيها.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 بيع 2,790 شراء 2,810

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى بيع 2,391 شراء 2,409

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بيع 3,189 شراء 3,211

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 24بيع 3,189 شراء 3,211
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,923 شراء 2,944
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,790 شراء 2,810
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,391 شراء 2,409
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,860 شراء 1,873
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,594 شراء 1,606
الاونصةبيع 99,165 شراء 99,875
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 22,320 شراء 22,480
الكيلوبيع 3,188,571 شراء 3,211,429

أسعار الذهب بالأسواق

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 90 جنيهًا، مقارنة بسعر تعاملات أول أمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2720 جنيه.

الذهب أسعار الذهب سعر الذهب عالميا سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر جرام الذهب سعر الذهب الان سعر الذهب اليوم الاربعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد قائد كتائب القسام و4 من مرافقيه في قصف إسرائيلي

نتنياهو يكشف بند جديد من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

تحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

جداول امتحانات شهر نوفمبر.. وقرارات عاجلة بشأنها

موضوعات متعلقة

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

مصر تعرض تجربتها في تطوير منظومة البنية المعلوماتية المتكاملة على 12 دولة

المؤشر تراجع.. مفاجأة في أسعار الدولار في مصر اليوم بالبنوك

وزيرة التخطيط: لن يتم تحقيق أهداف التنمية المستدامة بدون بنية تحتية متطورة

مباحثات مصرية قطرية لبحث سبل التعاون في مجالي الحوكمة والتنمية المستدامة

وزير الأوقاف ورئيس المركزي للتنظيم والإدارة يتفقدان امتحان المتقدمين لشغل وظائف بالوزارة

التخطيط وجنوب سيناء يناقشان إجراءات تنفيذ "مشروع شرم الشيخ الخضراء الذكية"

معهد التخطيط القومي ينظم ورشة عمل بعنوان "التمويل من أجل التنمية"

ترشيحاتنا

نائب رئيس مجلس الدولة: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب تعيد البشرية لشريعة الغاب

اخبار مصر على مدار 24ساعة.. مصر توقف الحرب في غزة خلال ساعات

مفيش ميسي ورونالدو.. إنتر ميامي يصدم الجميع بسبب مباراة الرقصة الأخيرة

أبو العينين يكشف من واشنطن جذور القضية الفلسطينية: الازمة الحالية لم تبدأ فى 7 أكتوبر.. والاحتلال والحصار والاستيطان هي السبب الحقيقي للصراع

قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم في الضفة الغربية

ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلت سمين وغنت في فرح شعبي.. شمس الكويتية تزور السيد البدوي في الغربية

في كيس أسود.. مشهد صادم لتكفين طفل بغزة

بالمخطط.. منة فضالى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عندها 23 سنة.. معلومات وأسرار عن الراقصة حورية بعد القبض عليها |صور

فيديو

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. فيديو جراف

تل أبيب تنكر عارها.. حقيقة السفينة المختطفة بالتفاصيل / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ