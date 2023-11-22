تحركات قوية تضرب سعر الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 اليوم

شهدت أسعار الذهب تحركات قوية على المستويين العالمي والمحلي، مدعومًا بضعف الدولار وعوائد السندات الأمريكية.
وواصلت أسعار الذهب الارتفاع الذي بدأته بقوه خلال الايام القليلة الماضية، وتجاوز سعر الجنيه الذهب أمس الثلاثاء 21-11-2023، قيمة 22 ألف جنيه.
وتترقب الأسواق محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي للحصول على إشارات حول مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وتشير التوقعات إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر المقبل، كما تتزايد التوقعات، باتباع الفيدرالي الأمريكي لسياسة التيسير النقدي.
سعر الذهب عالميا
سجل سعر الذهب عالميا إلى 2000 دولارا للأوقية، بعد أن سجل الـ 1989 دولار الاثنين الماضي.
سعر الذهب في مصر
وفي السوق المحلي ارتفع سعر الذهب أمس الثلاثاء بنحو 45 جنيها للجرام، فيما وصل سعر الجنيه الذهب في مصر22.480 جنيها مقابل 22.160 جنيها الأسبوع الماضي بارتفاع بلغ 320 جنيها.
سعر الذهب عيار 21
وصل سعر الذهب عيار 21 بيع 2,790 شراء 2,810
سعر الذهب عيار 18
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى بيع 2,391 شراء 2,409
سعر الذهب عيار 24
وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بيع 3,189 شراء 3,211
سعر الذهب اليوم
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 3,189 شراء 3,211
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,923 شراء 2,944
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,790 شراء 2,810
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 2,391 شراء 2,409
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,860 شراء 1,873
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,594 شراء 1,606
|الاونصة
|بيع 99,165 شراء 99,875
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 22,320 شراء 22,480
|الكيلو
|بيع 3,188,571 شراء 3,211,429
أسعار الذهب بالأسواق
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 90 جنيهًا، مقارنة بسعر تعاملات أول أمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2720 جنيه.