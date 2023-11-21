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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المؤشر تراجع.. مفاجأة في أسعار الدولار في مصر اليوم بالبنوك

صدى البلد

استمر سعر الدولار الأمريكي في التراجع لينخفض مؤشر الدولار اليوم إلى أدنى مستوى منذ قرابة 3 أشهر منخفضاً بنسبة 0.4%، وذلك بعد أن انخفض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.9%.

وفي مصر استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية للشهر الثامن على التوالي ، ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك سايب مستوى صرف بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

 

سعر الدولار في بنك البركة
ووصل سعر الدولار في بنك البركة إلى قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في ميد بنك
سجل سعر الدولار في ميد بنك قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولارفي  بنك القاهرة
وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، بختام تعاملات البنوك اليومية.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
وسجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري. 

 أسعار العملات الاجنيه ، سجل سعر اليورو مقابل الجنيه  33.63 جنيه للشراء و33.82 جنيه للبيع في بنكي الأهلي المصري ومصر، و33.74 جنيه للشراء و33.84 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.

 سعر الجنيه الإسترليني  سجل  38.44 جنيه للشراء و38.68 جنيه للبيع في بنكي الأهلي المصري ومصر، و38.56 جنيه للشراء و38.80 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.

وبالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي ارتفاعاً أكثر من 100 جنيه، ليصل إلى 99.20 جنيه للشراء و100.17 جنيه للبيع في البنك الأهلي.

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